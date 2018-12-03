رحيل الرئيس السابق لبرشلونة مهندس التعاقدات الذهبية

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن رئيسه السابق جوسيب لويس نونييز، الذي قاد النادي لمدة 22 عاما وصنع "فريق أحلام" توج بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم العام 1992، توفي الاثنين عن 87 عاما.

وكتب النادي الكاتالوني حامل لقب الدوري الإسباني ومتصدر الترتيب "يعبر نادي برشلونة عن حزنه لوفاة جوسيب لويس نونييز (1931-2018)، رئيس نادي برشلونة بين عامي 1978 و2000".

واستلم نونييز رئاسة النادي العام 1978 وتعاقد مع العديد من النجوم العالميين خلال فترة رئاسته الطويلة، بدءاً من الأرجنتيني دييغو مارادونا وصولا إلى البرازيلي ريفالدو مرورا بمواطنه رونالدو.

لكن نونييز اتخذ العام 1988 أحد القرارات الأكثر أهمية في فترة ولايته من خلال التعاقد مع المدرب الهولندي يوهان كرويف صاحب التغيير الكبير في أسلوب لعب برشلونة.

ونجح برشلونة بإشراف كرويف في التتويج بلقب الدوري الإسباني 4 مرات متتالية (من 1991 إلى 1994)، ولقب بطولة أوروبا للأندية البطلة (دوري أبطال أوروبا حاليا) وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي، لكن خلافا حادا نشب بين كرويف ونونييز أدى إلى رحيل الهولندي في العام 1996.

وكان الاختيار الأبرز الآخر في فترة ولاية نونييز قراره العام 1979 إنشاء "لا ماسيا"، مركز التدريب الشهير للنادي الذي تخرج منه العديد من نجومه، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي وأندريس إنييستا وتشافي هرنانديز، وجوسيب غوارديولا المدرب الحالي لمانشستر سيتي بطل إنجلترا.

وأمضى نونييز، مالك مجموعة البناء والفنادق "نونييز ونافارو"، بضعة أسابيع خلف القضبان بين عامي 2014 و2015 بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة عامين وشهرين بتهمة تقديم رشى لموظفي مصلحة الضرائب الإسبانية.