بيريز يستغل حفل الكرة الذهبية في استمالة نيمار ومبابي

المصدر: د ب ا

يقام مساء اليوم الاثنين حفل جائزة الكرة الذهبية والتي تمنح سنويا للاعب كرة القدم الأفضل في العالم ويحضرها أبرز نجوم الساحرة المستديرة سواء على مستوى اللاعبين أو رؤساء مجالس إدارات الأندية المختلفة.

ويأتي على رأس القيادات التي ستحضر حفل اليوم رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورينتينو بيريز، الذي سيرافق ثمانية من لاعبي الفريق تم اختيارهم للتكريم هذا المساء، وسيكون أبرزهم في هذا الصدد النجم الكرواتي لوكا مودريتش الذي يعد أوفر اللاعبين حظا في الفوز بالكرة الذهبية لعام 2018.

وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى أن الحفل سيحضره الكثيرون من نجوم الكرة العالمية مثل النجم الفرنسي الصاعد بقوة كليان مبابي الذي سيكون على موعد مع الالتقاء ببيريز الذي يراه أحد اهم اللاعبين الذين يجب على ريال مدريد التعاقد معهم.

وسيحضر مبابي الحفل كأحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية أو جائزة كوبا (نسبة إلى اللاعب الفرنسي السابق ريمون كوبا)، وتلك الأخيرة هي جائزة مستحدثة تمنح هذا العام لأول مرة لأفضل لاعب تحت 21 عاما.

وأوضحت الصحيفة أن مبابي أحد أبرز اللاعبين الذين يرغب ريال مدريد في الفوز بخدماتهم، وكان قريبا من التعاقد معه قبل عامين، ولكن اللاعب قرر الذهاب إلى باريس سان جيرمان بعد حصوله على مميزات مادية وعينية كبيرة.

وأفادت "أ س" أن بيريز سيستغل تواجده في العاصمة الفرنسية باريس للتحدث مع مبابي مرة أخرى حول إمكانية انتقاله إلى صفوف النادي الملكي بدون أن يكون ذلك في إطار من الرسمية، كما سيناقش الأمر ذاته مع النجم البرازيلي نيمار الذي كان من المقرر أن يحضر إلى الحفل حتى تعرضه للإصابة أمس الأحد في مباراة باريس سان جيرمان أمام بوردو في الدوري الفرنسي.