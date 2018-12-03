أرسنال يثأر لتشلسي من توتنهام في الدوري الانجليزي

المصدر: لندن - وكالات

حسم فريق أرسنال موقعة ديربي شمالي لندن، بفوزه الصعب على ضيفه توتنهام 4 - 2 خلال المباراة المثيرة التي جمعتهما أمس في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليثأر لمنافسه تشلسي الذي فاز في الجولة ذاتها على فولهام 2 - صفر، بعدما خسر الجولة الماضية أمام توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتقدم آرسنال بهدف سجله بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، وتعادل إيريك داير لتوتنهام في الدقيقة 30، ثم أضاف هاري كين الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 34، ثم سجل أوباميانغ الهدف الثاني له ولأرسنال في الدقيقة 85، وأضاف ألكسندر لاكازيتي الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 76 قبل أن يسجل لوكاس توريرا الهدف الرابع في الدقيقة 77.

ورفع أوباميانغ رصيده إلى عشرة أهداف في صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن هاري كين، الذي رفع رصيده إلى ثمانية أهداف، محتلاً المركز الثاني مشاركة مع سيرخيو أغويرو ورحيم ستيرلينغ، ثنائي مانشستر سيتي.

وفي المباراة الثانية، حقق نادي تشلسي فوزاً سهلاً بثنائية نظيفة على ضيفه فولهام 2 -صفر.

وسجل بيدرو الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، عندما قطع الفرنسي نغولو كانتي الكرة في منتصف الملعب، وأطلق هجمة مرتدة سريعة مرر فيها الكرة إلى زميله المتقدم داخل منطقة الجزاء، قبل أن يراوغ الأخير الدفاع ويسدد في مرمى الإسباني سيرخيو ريكو.

وعوّض تشلسي سقوطه في المرحلة السابقة أمام الغريم اللندني الآخر توتنهام 1-3، في أول خسارة له هذا الموسم. وحقق تشلسي فوزه التاسع في 14 مباراة في الدوري، وتقدم إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 31 نقطة.

وواصل مانشستر سيتي صدارته لفرق الدوري بعد فوزه، أول من أمس، في افتتاح المرحلة ذاتها على بورنموث (3-1).