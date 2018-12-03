بيتيس يعبر سوسيداد والريال يتخطى فالنسيا

المصدر: مدريد - د ب أ

تغلب فريق ريال بيتيس على ضيفه ريال سوسيداد 1 - صفر أمس في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين بيتيس بالفضل في هذا الفوز للدومينيكي جونيور فيربو الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 33.

وكان ريال مدريد قد انتزع أول من أمس ثلاث نقاط ثمينة بتغلبه على ضيفه فالنسيا 2 /‏ صفر، وأيضاً فاز سيلتا فيغو على هويسكا 2 - صفر وليغانيس على بلد الوليد 4 - 2 وخيتافي على إسبانيول 3 - صفر.

وتقدم الريال بهدف سجله دانييل واس، لاعب فالنسيا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة وأضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ورفع الريال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف ألافيس.