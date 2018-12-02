نتائج قرعة تصفيات يورو 2020

المصدر: وكالات

أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020 في كرة القدم التي سحبت الأحد في دبلن، المنتخبين الألماني والهولندي في مجموعة واحدة، في ما يتوقع أن تكون أبرز مواجهة في التصفيات المؤهلة للبطولة.

وكانت ألمانيا بطلة العالم 2014، أقوى منتخب في المستوى الثاني ضمن سحب القرعة، وأوقعتها القرعة في المجموعة الثالثة التي ستضم أيضا هولندا وإيرلندا الشمالية وإستونيا وبيلاروسيا.

وسيلاقي منتخب ألمانيا بقيادة المدرب يواكيم لوف، إيرلندا الشمالية التي سبق ان التقاها في كأس أوروبا 2016 في فرنسا.

أما فرنسا بطلة العالم 2018، ورغم تفاديها الحلول في مجموعة واحدة مع ألمانيا، الا أنها ستلاقي منتخبا قويا هو الإيسلندي، وذلك في المجموعة الثامنة التي تضم أيضا منتخبات تركيا وألبانيا ومولدافيا وأندورا.

وحلت حاملة اللقب البرتغال في المجموعة الثانية، مع أوكرانيا وصربيا وليتوانيا ولوكسمبورغ، بينما ستكون كرواتيا وصيفة بطلة العالم على رأس المجموعة الخامسة مع ويلز، سلوفاكيا، المجر، وأذربيجان.

الى ذلك، حلت إسبانيا في المجموعة السادسة مع السويد والنروج ورومانيا وجزر فارو ومالطا، بينما كانت إنكلترا على رأس المجموعة الأولى مع الجمهورية التشيكية وبلغاريا ومونتينيغرو وكوسوفو.

وفي أبرز المجموعات الأخرى، ستكون إيطاليا على رأس المجموعة العاشرة مع البوسنة والهرسك، فنلندا، اليونان، أرمينيا وليشتنشتاين.

ووزعت المنتخبات الـ55 على عشر مجموعات كالآتي: خمس مجموعات تضم كل منها خمسة منتخبات، والخمس الأخرى من ستة منتخبات.

ويتأهل 20 منتخبا بشكل مباشر من التصفيات الى البطولة التي تقام في 12 مدينة بين 12 يونيو و12 يوليو، بينما ستحجز المنتخبات الأربعة المتبقية مقاعدها بموجب أدوار نهائية في مسابقة دوري الأمم.

وتقام التصفيات المؤهلة بين مارس ونوفمبر 2019، تحضيرا للبطولة التي تحتفل في النسخة المقبلة بالذكرى الستين لانطلاقها.

المجموعة الأولى: إنجلترا – التشيك – بلغاريا – مونتنيغرو – كوسوفو.

المجموعة الثانية: البرتغال – أوكرانيا – صربيا – ليتوانيا – لوكسمبورغ.

المجموعة الثالثة: هولندا – ألمانيا – أيرلندا الشمالية – إستونيا – بيلاروسيا.

المجموعة الرابعة: سويسرا – الدنمارك – أيرلندا – جورجيا – جبل طارق.

المجموعة الخامسة: كرواتيا – ويلز – سلوفاكيا – المجر – أذربيجان.

المجموعة السادسة: إسبانيا – السويد – النرويج – رومانيا – جزر فاو – مالطة.

المجموعة السابعة: بولندا – النمسا – إسرائيل – سلوفينيا – مقدونيا – لاتفيا.

المجموعة الثامنة: فرنسا – أيسلندا – تركيا – ألبانيا – مولدوفا – أندورا.

المجموعة التاسعة: بلجيكا – روسيا – أسكتلندا – قبرص – كازاخستان – سان مارينو.

المجموعة العاشرة: إيطاليا – البوسنة والهرسك – فنلندا – اليونان – أرمينيا – ليختنشتاين.