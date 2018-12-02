يورو 2020 في 12 بلداً

المصدر: دبلن - أ ف ب

ستكون نهائيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم فريدة من نوعها، إذ أنها المرة الأولى التي تقام فيها المسابقة في 12 مدينة أوروبية في 12 بلداً.

وسيتم سحب القرعة في الثالثة عصر اليوم بتوقيت الإمارات، وتستضيفها العاصمة الإيرلندية دبلن.

وستوزع المنتخبات الـ55 المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا»، على عشر مجموعات (خمس مجموعات من خمسة منتخبات، وخمس أخرى من ستة منتخبات). ويتأهل إلى النهائيات المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأوليين في كل مجموعة (20 منتخباً بتأهل مباشر).

وتحسم المقاعد الأربعة الأخيرة للنهائيات، بناءً على أدوار نهائية «مباراتا دور نصف نهائي ومباراة نهائية» في كل من المستويات الأربع لدوري الأمم، تقام في مارس 2020، ما يؤدي إلى تأهل أفضل أربعة منتخبات من كل مستوى، إلى النهائيات القارية.

وفي حال كانت المنتخبات التي تبلغ نصف النهائي في كل مستوى من دوري الأمم، قد ضمنت تأهلها لكأس أوروبا 2020 مباشرة من خلال التصفيات، يؤول مقعدها في الأدوار النهائية لدوري الأمم إلى ثاني أفضل منتخب في مجموعتها، بشرط ألا يكون قد ضمن أيضاً تأهله.

وفي حال كان عدد المنتخبات في الأدوار النهائية لأحد مستويات دوري الأمم، أقل من أربعة، سيتم ملء المقاعد الشاغرة بمنتخبات من مستويات أخرى، ما يعني أن منتخبا على الأقل من المستوى الرابع في دوري الأمم، الذي سيضم أدنى المنتخبات تصنيفاً، سيضمن مقعداً في كأس أوروبا.

وتقام الأدوار النهائية لدوري الأمم بين 26 مارس 2020 و31 منه.

المستويات والمنتخبات

وزعت المنتخبات المشاركة في القرعة على ستة مستويات، إضافة إلى المنتخبات الأربعة التي تصدرت مجموعاتها في المستوى الأول من دوري الأمم هذه السنة «إنجلترا، سويسرا، البرتغال وهولندا»، لضمان حلولها في مجموعة من خمسة منتخبات في التصفيات، وعدم خوضها مباريات التصفيات في يونيو، تزامناً مع خوضها الأدوار النهائية للدوري.

ويبدأ سحب القرعة بتوزيع المنتخبات الأربعة، إضافة إلى منتخبات المستوى الأول، على رأس المجموعات العشر، ليبدأ بعدها توزيع منتخبات المستوى الثاني، وهكذا دواليك..

المدن والموعد

تقام البطولة بين 12 يونيو و12 يوليو 2012، وتوزع على 12 مدينة هي أمستردام (هولندا)، باكو (أذربيجان)، بلباو (إسبانيا)، بوخارست (رومانيا)، بودابست (المجر)، كوبنهاغن (الدنمارك)، دبلن (إيرلندا)، غلاسكو (اسكتلندا)، ميونيخ (ألمانيا)، روما (إيطاليا) وسان بطرسبورغ (روسيا)، إضافة إلى العاصمة الإنجليزية لندن التي تستضيف مباريات عدة، أبرزها مباراتا الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

توزيع المنتخبات

* منتخبات متصدري المجموعات سويسرا والبرتغال وهولندا وإنجلترا

* المستوى الأول: بلجيكا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا وبولندا.

* المستوى الثاني: ألمانيا وإيسلندا والبوسنة وأوكرانيا والدنمارك والسويد وروسيا والنمسا وويلز وتشيكيا.

* المستوى الثالث: سلوفاكيا وتركيا وايرلندا وايرلندا الشمالية واسكتلندا والنرويج وصربيا وفنلندا وبلغاريا.

* المستوى الرابع: المجر ورومانيا واليونان وألبانيا ومونتينيغرو وقبرص واستونيا وسلوفينيا وليتوانيا وجورجيا.

* المستوى الخامس: مقدونيا وكوسوفو وبيلاروسيا ولوكسمبورغ وأرمينيا واذربيجان وكازاخستان ومولدافيا وجبل طارق وجرز الفارو.

* المستوى السادس: لاتفيا وليشتنشتاين وأندورا ومالطا وسان مارينو.