رايو فايكانو يعود إلى الانتصارات بعد صيام 77 يوماً

المصدر: مدريد - أ ف ب

عاد رايو فايكانو إلى سكة الانتصارات بعد شهرين ونصف وذلك بفوزه الصعب على ضيفه إيبار 1-صفر أول من أمس في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أدريان إيمباربا بلاثكيث هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من أليكس مورينو.

وهو الفوز الثاني لرايو فايكانو هذا الموسم والأول بعد شهرين ونصف (77 يوماً) وتحديدا منذ تغلبه بهدف وحيد على مضيفه هويسكا، شريكه قبل انطلاق المرحلة في المركز قبل الأخير، في 14 سبتمبر الماضي في المرحلة الثالثة.

ورفع رايو فايكانو رصيده إلى 10 نقاط معززاً موقعه في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق 3 نقاط أمام هويسكا الذي بقي منفرداً بالمركز الأخير.

وتستكمل المرحلة اليوم بلقاءات ريال بيتيس مع ريال سوسييداد، وجيرونا مع أتلتيكو مدريد، وبرشلونة مع فياريال، وألافيس مع إشبيلية، على أن تختتم غداً بلقاء ليفانتي مع أتلتيك بلباو.