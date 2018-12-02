الجولة 14 من «البريمرليغ» تتواصل بـ3 مباريات ساخنة

المصدر: لندن - أف ب

يشهد اليوم 3 مباريات قوية في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي في كرة القدم حيث يصطدم آرسنال بتوتنهام في الصراع على المربع الذهبي للمسابقة، ويلعب ليفربول مع إيفرتون سعياً للحفاظ على الوصافة وتضييق الخناق على مانشستر سيتي متصدر البريميرليغ، بينما يحل فولهام ضيفاً على جاره تشلسي في الدربي اللندني.

وكانت الجولة قد افتتحت أول من أمس، حيث قلب كارديف سيتي الطاولة على ضيفه ولفرهامبتون عندما حول تخلفه بهدف في الشوط الأول إلى فوز غال 2-1.

وتقدم ولفرهامبتون بهدف في الدقيقة 18 عندما استغل المدافع الإيرلندي مات دوهيرتي كرة مرتدة من الحارس نيل إيثريدج إثر رأسية للدولي المكسيكي خيمينيز، المعار من بنفيكا البرتغال، بعد ركلة ركنية انبرى لها البرتغالي جواو موتينيو، تابعها بيسراه داخل المرمى.

وانتظر كارديف سيتي حتى الدقيقة 65 لإدراك التعادل عبر لاعب الوسط الدولي الإيسلندي آرون غونارسون الذي استغل كرة من شين موريسون تابعها بيسراه من مسافة قريبة داخل مرمى الحارس الدولي البرتغالي روي باتريسيو.

ومنح لاعب الوسط الدولي الكندي ديفيد هويليت الفوز لأصحاب الأرض بعد 12 دقيقة بتسديدة قوية من خارج المنطقة (77).

وتنفس كارديف سيتي الصعداء بتحقيقه للفوز الثالث هذا الموسم، والثالث في مبارياته الست الأخيرة (خسر 3 مرات)، فرفع رصيده إلى 11 نقطة. في المقابل، واصل ولفرهامبتون نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة ومني بخسارته الخامسة في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.