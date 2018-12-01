سحب تنظيم كأس أفريقيا من الكاميرون

المصدر: أكرا - د ب أ

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أمس سحب حق استضافة كأس أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون، بداعي عدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات البطولة، وكشف خلال اجتماع لجنته التنفيذية في العاصمة الغانية أكرا أنه سيفتح باب الترشح للدول الراغبة في استضافة البطولة.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان أبدى في وقت سابق استعداده لاحتضان النسخة الأكبر في تاريخ البطولة الأفريقية حيث تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخباً.

وجاء قرار «كاف» متماشياً مع التوقعات التي أشارت منذ فترة إلى حرمان الكاميرون من حق استضافة البطولة، التي من المقرر إقامتها من 15 يونيو - 13 يوليو 2019.