«الكلاسيكو المجنون» يطير إلى برنابيو

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» أن مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، بين ريفر بليت وبوكا جونيورز «الكلاسيكو المجنون» للكرة الأرجنتينية، ستقام 9 الجاري، وستطير من الأرجنتين إلى استاد سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد في العاصمة الإسبانية وسيمثل الفائز بكأس ليبرتادوريس،اتحاد أميركا الجنوبية في كأس العالم للأندية في الإمارات، التي تنطلق 12 الجاري، ويخوض بطل أميركا الجنوبية أولى مبارياته 18 من الشهر ذاته، كما يشارك «الملكي» في البطولة.

ورغم الاستقرار من«كونميبول» على الملعب إلا أن طرفي المباراة أبديا غضبهما مجدداً وقالت صحيفة ماركا الإسبانية في عددها أمس أن نادي ريفر بليت الأرجنتيني غير راض عن القرار، وقال النادي عبر موقعه الرسمي على الانترنت: نادي ريفر بليت يعلن أنه سيتخذ جميع إجراءات الاستئناف اللازمة ضد قرار كونميبول ومحكمة الانضباط التابعة له الخاص بتغيير مقر إقامة نهائي كأس ليبرتادوريس 2018، والعقوبة المالية ضد قرار حرمان النادي من خوض مباراتين رسميتين ينظمهما كونميبول بدون جماهير.

وأعلن نادي بوكا جونيورز عزمه استئناف قرارات «كونميبول» بفرض غرامة مالية وإقامة مباراتين دون جمهور بحق غريمه ريفر بلايت، مطالباً الاتحاد القاري تطبيق مواد في قوانينه تتصل بحالات مماثلة، تشمل اعتبار منافسه خاسراً أو إقصائه من المسابقات القارية.

وانتقد الأسطورة الأرجنتيتي دييغو مارادونا، قرار«كونميبول» بإقامة المباراة في مدريد وقال ساخراً في تصريحات نقلتها عنه صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية أمس: لا تقولوا لي إن اليخاندرو دومينغيز رئيس«كونميبول» سيعلمنا كرة القدم أو أن كلاوديو تابيا رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني يمكنه التحدث عن الكرة.