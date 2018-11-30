الكاف يسحب تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون

المصدر: (د ب أ)

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الجمعة سحب حق استضافة كأس أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون ، بداعي عدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات البطولة.

كذلك كشف الكاف خلال اجتماع لجنته التنفيذية اليوم في العاصمة الغانية أكرا أنه سيفتح باب الترشح للدول الراغبة في استضافة البطولة.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد أبدى في وقت سابق استعداده لاحتضان النسخة الأكبر في تاريخ البطولة الأفريقية حيث تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.

وجاء قرار الكاف اليوم متماشيا مع التوقعات التي أشارت منذ فترة إلى حرمان الكاميرون من حق استضافة البطولة ، التي من المفترض أن تقام بين 15 يونيو و13 يوليو 2019.