وضع كيلور نافاس يزداد سوءاً في الريال

المصدر: د ب ا

ذكرت تقارير إعلامية في إسبانيا اليوم الجمعة أن وضع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في نادي ريال مدريد الإسباني أصبح أكثر سوءا منذ قدوم المدير الفني الأرجنتيني سانتياغو سولاري وتوليه المسؤولية الفنية للنادي الملكي، وذلك بعدما قرر الأخير الاحتفاظ به بشكل دائم على مقاعد البدلاء.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن نافاس كان يتنافس على التواجد ضمن التشكيلة الأساسية لريال مدريد مع نظيره البلجيكي تيبو كورتوا خلال فترة تولي المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي قيادة الفريق، ولكن منذ قدوم المدرب الأرجنتيني تحول الحارس الكوستاريكي إلى بديل دائم.

وجلس نافاس خلال المباراتين الأخيرتين لريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا على مقاعد البدلاء، حيث تحدث الحارس المخضرم عن هذا الوضع في تصريحات تليفزيونية قائلا: "بعد أن فزت بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا أصبحت لا ألعب".

ومع قدوم سولاري، عانى بعض اللاعبين في ريال مدريد من التهميش وقلة المشاركة في المباريات، ويعد أبرزهم في هذا الصدد نافاس وايسكو الاركون وماركو أسينسيو.