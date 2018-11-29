ترتيب المنتخبات في تصنيف الفيفا

المصدر: د ب ا

حافظ المنتخب البلجيكي على موقعه في صدارة التصنيف الشهري الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس.

وتصدر المنتخب البلجيكي التصنيف بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الفرنسي مسجلا 1727 نقطة فيما بلغ رصيد المنتخب الفرنسي 1726 نقطة.

واحتل المنتخب البرازيلي المركز الثالث برصيد 1676 نقطة متفوقا على المنتخب الكرواتي الذي حل رابعا برصيد 1634 نقطة يليه المنتخب الإنجليزي في المركز الخامس برصيد 1631 نقطة.

وتقدم المنتخب البرتغالي مركزا واحدا إلى المركز السادس برصيد 1614 وتبعه منتخب اوروجواي في المركز السابع برصيد 1609 نقطة ثم منتخب سويسرا في المركز الثامن برصيد 1599 نقطة يليه منتخب إسبانيا في المركز التاسع برصيد 1591 نقطة ثم منتخب الدنمارك في المركز العاشر برصيد 1589 نقطة.

وتصدر المنتخب التونسي المنتخبات العربية بعد احتلاله المركز السادس والعشرين عالميا برصيد 1493 نقطة وجاء خلفه المنتخب المغربي الذي احتل المركز 40 عالميا وخلفه المنتخب المصري صاحب المركز 56 عالميا وجاء المنتخب السعودي في المركز الرابع بعدما احتل المركز الـ69 عالميا.

وحلت السنغال في صدارة تصنيف قارة افريقيا ثم جاء منتخب تونس في المركز الثاني والمغرب في المركز الثالث ونيجيريا في المركز الرابع والكونغو الديمقراطية في المركز الخامس.

وتصدرت إيران تصنيف قارة آسيا وجاءت أستراليا في المركز الثاني ثم اليابان في المركز الثالث وكوريا الجنوبية في المركز الرابع والسعودية في المركز الخامس.

وتصدرت البرازيل تصنيف أميركا الجنوبية وحلت اوروجواي ثانية والأرجنتين في المركز الثالث وكولومبيا في المركز الرابع وتشيلي في المركز الخامس.

وتصدرت المكسيك تصنيف أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي وحلت أمريكا في المركز الثاني ثم كوستاريكا في المركز الثالث وجامايكا في المركز الرابع وهندوراس في المركز الخامس.