برشلونة يحسم الصدارة ودورتموند إلى دور الـ 16 وسان جيرمان ونابولي يقتربان

المصدر: وكالات

برشلونة يحسم الصدارة

حسم برشلونة الإسباني صدارته للمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه 2 / 1 على مضيفه أيندهوفن الهولندي أمس الأربعاء في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز توتنهام الانجليزي 1 / صفر على ضيفه إنتر الإيطالي.

وواصل الفريق الكتالوني، الذي ضمن تأهله لدور الستة عشر منذ الجولة الماضية، التحليق في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما خطف توتنهام المركز الثاني، المؤهل للأدوار الإقصائية، بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة، على إنتر، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تراجع للمركز الثالث، وبقي أيندهوفن في المؤخرة برصيد نقطة واحدة.

وفي العاصمة الهولندية أمستردام، بادر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي بالتسجيل لبرشلونة في الدقيقة 61، فيما تكفل جيرارد بيكيه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70، وأحرز لوك دي يونج هدف أيندهوفن الوحيد في الدقيقة 83.

وعلى ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن، تقمص كريستيان إيركسن دور البطولة في مباراة توتنهام وإنتر، بعدما سجل هدف الفريق الانجليزي الوحيد في الدقيقة 80، لينعش آماله بقوة في الصعود لدور الستة عشر.

دورتموند الى ثمن النهائي

تأهل بوروسيا دورتموند الألماني الى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله سلبا مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي الأربعاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.

ورفع دورتموند رصيده الى 10 نقاط، ورافق اتلتيكو مدريد الإسباني الى ثمن النهائي بعد فوز الأخير في وقت سابق على ضيفه موناكو الفرنسي 2-صفر رافعا رصيده الى 12 نقطة.

اقترب فريقا نابولي الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي بشدة من الصعود لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتغلب سان جيرمان 2 / 1 على ضيفه ليفربول الانجليزي، فيما فاز نابولي على ضيفه ريد ستار الصربي 3 / 1 في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات للمسابقة.

وعزز نابولي موقعه في الصدارة برصيد تسع نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه سان جيرمان، فيما احتل ليفربول المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند ست نقاط، وقبع ريد ستار في القاع برصيد أربع نقاط، وباتت حظوظه مقتصرة فقط على الحصول على المركز الثالث المؤهل لدور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي.

وعلى ملعب (حديقة الأمراء) بالعاصمة باريس، تقدم خوان بيرنات لسان جيرمان في الدقيقة 13، قبل أن يضيف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 37، فيما تكفل جيمس ميلنر بتسجيل هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وعلى ملعب (سان باولو)، حقق نابولي فوزا سهلا 3 / 1 على ضيفه ريد ستار.

وبادر ماريك هامسيك بالتسجيل لنابولي في الدقيقة 11، قبل أن يضيف زميله درييس ميرتينز الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وعاد ميرتينز لهز الشباك مرة أخرى مسجلا الهدف الثالث لنابولي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 52، في حين سجل ألفاردو بن محمد هدف الشرف لريد ستار في الدقيقة 57.