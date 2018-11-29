لوكوموتيف يرسل بورتو وشالكة إلى دور الـ 16 وأتلتيكو مدريد يرافقهما برباعية في موناكو

المصدر: وكالات

حجز فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بطاقة التأهل لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه موناكو الفرنسي أمس الأربعاء في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند الألماني، الذي يواجه كلوب بروج البلجيكي، صاحب المركز الثالث بالجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد موناكو عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويودع رسميا المسابقات الأوروبية هذا الموسم، بعدما فقد حظوظه في الحصول على المركز الثالث بترتيب المجموعة، المؤهل لدور الـ 32 ببطولة الدوري الأوروبي.

وجاء الهدف الأول لأتلتيكو عبر النيران الصديقة، بعدما سجل بنوا بدياشيلي لاعب موناكو هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية، فيما أضاف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وأضاع موناكو فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 83، بعدما أهدر نجمه الكولومبي رادميل فالكاو ركلة جزاء تسبب فيها ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو وتلقى على إثرها البطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني.

وفي مباراة أخرى، منح لوكوموتيف موسكو الروسي بطاقتي التأهل لدور الستة عشر عن المجموعة الرابعة لفريق بورتو البرتغالي وشالكة الألماني، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه جالطة سراي التركي أمس الأربعاء في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) لمباريات المجموعة بدور المجموعات للمسابقة.

وحصد لوكوموتيف أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، ولكنه ظل قابعا في مؤخرة الترتيب، فيما تجمد رصيد جالطة سراي عند أربع نقاط في المركز الثالث، لتتلاشى حظوظه رسميا في المنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة للأدوار الإقصائية، في ظل صدارة بورتو للترتيب برصيد عشر نقاط، قبل لقائه مع ضيفه شالكه، صاحب المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، بالجولة ذاتها.

وافتتح جيجوش كريتشوفياك التسجيل للفريق الروسي في الدقيقة 43، فيما أضاف فلاديسلاف إجناتييف الهدف الثاني في الدقيقة 54.