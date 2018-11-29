روبي كين يعلن اعتزاله نهائياً

المصدر: دبلن - أ ف ب

أعلن نجم كرة القدم الإيرلندية روبي كين اعتزاله اللعب نهائياً أمس، معتبراً بأن مسيرته التي استمرت أكثر من عقدين من الزمن فاقت كل توقعاته.

ويعتبر كين (38 عاماً) أفضل هداف في تاريخ منتخب جمهورية إيرلندا برصيد 68 هدفاً، بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني نيال كوين (21)، وهو سيركز جهوده على مهامه الجديدة مساعداً لمدرب منتخب بلاده الجديد ميك ماكارثي.

وقال كين في بيان اعتزاله «اليوم، وبعد 23 عاماً رائعة، أعلن رسمياً اعتزالي كرة القدم الاحترافية».

وأضاف: «من كروملين يونايتد إلى مختلف أنحاء العالم مثل ميلانو، لندن ولوس أنجلس، لم أكن أتخيل هذا المنحى خلال مسيرتي الكروية.. لقد تخطيت كل ما كنت أحلم به كلاعب مجنون بكرة القدم عندما ترعرعت في دبلن».