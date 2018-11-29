أرسنال يواجه الصعاب في الدوري الأوروبي

المصدر: لندن - أ ف ب

سيتكبد أرسنال الإنجليزي، الذي ضمن التأهل إلى دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي في كرة القدم (يوروبا ليغ)، مشقة السفر لمسافة تفوق 10 آلاف كيلومتر ذهاباً وإياباً، لمواجهة فورسكلا الأوكراني في الجولة الخامسة ما قبل الأخير من منافسات الدور الأول اليوم، وبالإضافة إلى الرحلة الطويلة، سيخوض أرسنال المباراة وسط ظروف مناخية قاسية، حيث يتوقع أن تبلغ درجات الحرارة 5 تحت الصفر.

وكانت المباراة في المجموعة الخامسة، مقررة في بولتافا، حيث مقر النادي الأوكراني، لكن الاتحاد الأوروبي للعبة، قرر نقلها إلى العاصمة كييف «لأسباب أمنية» على خلفية التوتر بين روسيا وأوكرانيا في الأيام الأخيرة.

وأوضح الاتحاد القاري، أول من أمس، أن هذا القرار اتخذ «في أعقاب إعلان فرض قانون الطوارئ في بعض المناطق الأوكرانية».

ويدخل أرسنال المباراة وهو لم يخسر في آخر 17 مباراة في مختلف المسابقات، ويحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري، بفارق نقطة عن صاحب المركز الرابع، المؤهل إلى دوري الأبطال.

ويدين فريق شمال لندن بعروضه اللافتة هذا الموسم، الى إيمري، الذي حل بدلاً من الفرنسي أرسين فينغر، وجعل الفريق أكثر صلابة، مع محافظته على نجاعته الهجومية، التي طالما تميز بها.

وفاز أرسنال على منافسه الأوكراني في الجولة الأولى 4-2.

ساري المثالي

في المقابل، يسعى مدرب تشلسي الإيطالي، ماوريتسيو ساري، إلى المحافظة على سجله المثالي في الدوري الأوروبي، حيث فاز في مبارياته العشر ضمن دور المجموعات (6 مع نابولي الإيطالي و4 مع فريقه الحالي)، عندما يلتقي باوك تسالونيكي اليوناني، على ملعب ستامفورد بريدج، بعد ضمان التأهل بدوره.

ويحتاج الفريق اللندني لنقطة واحدة، ليضمن صدارة المجموعة الثانية عشرة.

وتبدو الفرصة سانحة أمام ريال بيتيس الإسباني، لحسم بطاقة التأهل في المجموعة السادسة، وبلوغ دور الـ 32 للمرة الأولى منذ عام 2014، في حال فوزه على ضيفه أولمبياكوس اليوناني.

ويتصدر بيتيس ترتيب المجموعة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة عن كل من أولمبياكوس وميلان الإيطالي، الذي يستضيف دوديلانج من لوكسمبورغ.