إيسكو .. صداع جديد في رأس ريال مدريد

المصدر: د ب ا

في الوقت الذي لا يزال فيه نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يعكف على تقييم القدرات الفنية لمدربه الأرجنتيني الجديد، سانتياغو سولاري، طفت على السطح مشكلة أخرى بطلها النجم الموهوب ايسكو الاركون الذي لا تربطه علاقة جيدة مع المدير الفني للفريق الذي قرر مؤخرا معاقبة اللاعب باستبعاده من قائمة مباريات النادي.

ويتناقض هذا الموقف كليا مع ما حدث داخل المعسكر الأخير للمنتخب الإسباني "الماتادور"، فلم يكن ايسكو أحد اللاعبين المنضمين له وحسب، بل كان ضمن اختيارات المدير الفني للماتادور، لويس انريكي، في القائمة الأساسية للفريق في مبارياته الدولية.

وكان سولاري قد صرح في وقت سابق أن الغياب المستمر لايسكو عن مباريات ريال مدريد يعود إلى أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن اللاعب وجاهزيته.

وكان ايسكو أكثر اللاعبين الذين دافعوا عن المدير الفني السابق لريال مدريد، جولين لوبيتيغي، حتى إنه وصف احتمالات الإطاحة به بـ "الجنون"، وهو ما حدث بالفعل في النهاية.

يذكر إلى أن ايسكو خضع لإجراء عملية في 26 سبتمبر الماضي لإزالة الزائدة الدودية، الأمر الذي أثر سلبا على لياقته البدنية فيما بعد.

ووجد سولاري في تراجع الحالة البدنية لايسكو تفسيرا لقراره بالاحتفاظ باللاعب على مقاعد البدلاء، ولكن هذا التفسير لا يجد له مسوغا عندما ينضم ايسكو لصفوف المنتخب الإسباني ويخوض جميع المباريات ضمن التشكيلة الأساسية.

وسكب، استبعاد ايسكو تماما من قائمة ريال مدريد في مباراته أمس الثلاثاء أمام روما الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، المزيد من الزيت على النار، حيث بدأت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الأربعاء في التحدث عن وجود مشكلة داخلية في النادي الملكي، وأشارت تحديدا إلى وجود مشكلة شخصية بين اللاعب والمدرب الأرجنتيني.

وسردت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم واقعة حدثت خلال أحد تدريبات ريال مدريد مؤخرا شهدت مشادة كلامية بين سولاري وايسكو، وذلك عندما طالب الأول بأن يقوم كل فريق داخل التدريب بعد تمريرات الكرة بصوت مسموع إذا ما كان هو الأكثر استحواذا.

ويبدو أن هذا الأمر لم يرق لايسكو، الذي رد على مدربه قائلا: "لدينا ما يكفي من المهام خلال اللعب ولا مجال للعد".

ويتبقى لنا الآن أن ننتظر خلال الفترة المقبلة لنرى إلى أي مدى سيصل النزاع بين ايسكو وسولاري وهل سيتمكن كلاهما من مد بعض جسور التقارب والتفاهم بينهما؟ أم أن هوة الخلاف بينهما ستتسع؟

ويمثل كل ما ذكر مشكلة كبيرة لريال مدريد الذي يحتاج بشكل ملح إلى مجهودات جميع نجومه الكبار، الذي يعد ايسكو أحدهم بدون شك.

وفي نفس الوقت، تترقب العديد من الأندية الأوروبية تطور الخلاف بين ايسكو ومدربه للانقضاض على اللاعب في محاولة منهم للتعاقد معه، ويأتي على رأس هذه الأندية مانشستر سيتي وليفربول ويوفنتوس.

يشار إلى أن ايسكو/26 عاما/ مدد تعاقده مع ريال مدريد في العام الماضي حتى 2022، ويتضمن عقده شرطا جزائيا يبلغ 700 مليون يورو (800 مليون دولار).