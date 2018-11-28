سيتي يعدل تأخره أمام ليون ليبلغ دور الـ 16

المصدر: وكالات

تأهل مانشستر سيتي إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما عدل تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع مستضيفه أولمبيك ليون في المجموعة السادسة اليوم الثلاثاء.

وألغى إيمريك لابورتي وسيرجيو أغويرو تقدم ماكسويل كورنيه مرتين لصاحب الأرض ليظل سيتي في صدارة المجموعة بعشر نقاط متفوقاً بثلاث نقاط على ليون الذي يتقدم بنقطتين على شاختار دونتيسك العائد بفوز في اللحظات الأخيرة 3-2 على مستضيفه هوفنهايم ليحافظ على آماله في بلوغ دور 16.

ووجد سيتي نفسه في موقف سيئ في فرنسا وعانى لإيقاف خطورة كورنيه مهاجم ساحل العاج الذي اقترب من هز الشباك بعد نصف ساعة لكن لمسة سيئة خذلته أمام المرمى.

وسدد كورنيه الكرة بضربة بهلوانية ارتدت من العارضة في نهاية الشوط الأول لكنه كوفئ بشكل رائع عندما منح التقدم لفريقه بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى من عند حدود منطقة الجزاء.

وبعد ذلك بدقائق أنقذ أنطوني لوبيز ضربة رأس من أغويرو وهو أمام المرمى.

وأدرك فريق المدرب بيب غوارديولا التعادل بضربة رأس من لابورتي بعد مرور ساعة بعد تمريرة من ديفيد سيلفا.

وبدت المباراة في طريقها للتعادل إلى أن أعاد كورنيه التقدم لليون قبل النهاية بعشر دقائق بتسديدة منخفضة بعد تمريرة ممفيس ديباي.

وهز سيتي الشباك مرة أخرى عبر أغويرو بعد ركلة ركنية من رياض محرز.

وكال غوارديولا المديح لليون وهو الفريق الوحيد الذي تغلب على سيتي هذا الموسم عندما انتصر 2-1 باستاد الاتحاد في سبتمبر كما أنه الوحيد الذي سجل هدفين في مرمى بطل إنجلترا.

وأبلغ غوارديولا شبكة بي.تي سبورت التلفزيونية "نحن سعداء. المنافس واحد من أقوى الفريق التي لعبنا ضدها. رد فعلنا كان جيدا بعد التأخر 1-صفر و2-1 وتأهلنا إلى (أدوار خروج المغلوب) وهذا كان هدفنا.