ريال مدريد يعبر روما ويتأهل معه إلى دور الستة عشر الأوروبي

المصدر: (د ب أ)

أكد فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب أحقيته في التأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفاز على مضيفه روما الإيطالي 2 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة.

وضمن الريال التأهل إلى دور الستة عشر قبل مباراته أمام روما لكن الفريق نجح في الفوز على غريمه الإيطالي لينفرد بصدارة المجموعة السابعة.

جاء تأهل الريال وروما للدور التالي عقب فوز فريق فيكتوريا بلزن التشيكي على مضيفه سيسكا موسكو الروسي 2 /1 في وقت سابق اليوم.

ويتصدر الريال ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة متفوقا بثلاث نقاط عن روما صاحب المركز الثاني.

ويحل فيكتوريا بلزن في المركز الثالث برصيد أربع نقاط متفوقا بفارق الأهداف فقط عن سيسكا موسكو.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو حسم ريال مدريد الفوز بهدفين حملا توقيع الجناح الويلزي جاريث بيل في الدقيقة 47 ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 59.

وجاء التأهل الأوروبي ليرفع الضغوط عن كاهل المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي تعرض لانتقادات لاذعة عقب هزيمة النادي الملكي أمام إيبار صفر/ 3 يوم السبت الماضي.

ويحتل الريال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ست نقاط خلف اشبيلية المتصدر.

وعلى ملعب أرينا خيمكي تقدم نيكولا فلاسيتش بهدف لسيسكا موسكو من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة.

ولكن فيكتوريا انتفض في الشوط الثاني ورد بهدفين عن طريق رومان بروتشاتسكا ولوكاس هيجدا في الدقيقتين 56 و81.