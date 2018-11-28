اعتزال كاهيل خسارة كبرى

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

يعتبر اعتزال النجم تيم كاهيل، خسارة كبيرة لكأس آسيا، فهو من أبرز نجوم الكرة الأسترالية.

وطالما لامس الهداف المتألق قمة الإبداع في ملاعب آسيا حيث كان يمثل نقطة قوة منتخب"الكانغارو" لسنوات طويلة وقاده خلالها الى معانقة لقب أمم آسيا في النسخة الأخيرة عام 2015.

وسجل أول هدف لمنتخب بلاده في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا عام 2007، وكان في مرمى عمان، وبعد خسارة المباراة النهائية عام 2011 أمام اليابان، قاد منتخب بلاده إلى الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه عام 2015 على أرضه، وسجل 6 أهداف في نهائيات كأس آسيا.