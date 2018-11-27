كينو يقرر ترك الدوري المصري والعودة إلى البرازيل

المصدر: وكالات

ذكرت تقارير إخبارية أن المهاجم كينو دا سيلفا، المحترف حالياً في صفوف بيراميدز المصري، والذي يعد نجمه الأول، أصبح قريباً من العودة إلى بلاده البرازيل.

وكشفت صحيفة "1News" البرازيلية أن كينو (29 عاماً) يرغب في العودة إلى بلاده، بعد قرار مالك نادي بيراميدز ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل شيخ، سحب استثماراته من مصر، مشيرة إلى أن هذا القرار سيجبر أيضاً النادي على بيع البرازيلي الآخر، رودريغينيو.

وأشارت إلى أن العديد من الأندية البرازيلية تتنافس على ضم كينو، الذي كان انتقل إلى بيراميدز قادماً من بالميراس في يوليو الماضي مقابل نحو 10 ملايين يورو، والمطلوب أيضاً في أندية خليجية.

وأضافت أن كينو مطلوب من قبل إدارة ناديي فلامنغو وكروزيرو المحليين، رغم أنه يفضل في المقام الأول العودة لارتداء القميص الأخضر لبالميراس، المتوج مؤخراً بطلاً للدوري البرازيلي بمساهمة من قبل اللاعب نفسه قبل الذهاب للاحتراف في مصر.

ويبحث بالميراس بالفعل عن التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب لاعبه دودو من الاحتراف في الدوري الصيني، بينما يضع مدرب كروزيرو، مانو مينيزيس، كينو ضمن أولوياته لموسم 2019.