السيتي يحافط على الصدارة وليفربول يتمسك بالوصافة والمان بلا أنياب

المصدر: وكالات

سيتي يسحق وست هام 4-صفر ويحتفظ بالصدارة

فاز مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب 4-صفر بسهولة على وست هام يونايتد في استاد لندن ليحتفظ بسجله بلا هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل القائد ديفيد سيلفا الهدف الأول في الدقيقة 11 بعد تمريرة عرضية من ناحية اليمين من رحيم سترلينج.

وأضاف سيتي الهدف الثاني بعد ثماني دقائق بعدما راوغ ليروي ساني منافسه المدافع بابلو زاباليتا وأرسل كرة أرضية حولها سترلينج بسهولة إلى هدف.

ورد سترلينج الهدية في الهدف الثالث ومرر الكرة إلى ساني الذي سدد بقوة في شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 34.

وتحسن أداء وست هام في الشوط الثاني وكان قريبا من تقليص الفارق عندما تلقى ميخائيل أنطونيو تمريرة من البديل خافيير هرنانديز وسدد كرة لمست القائم الأيمن.

وخرج ماركو أرناوتوفيتش مهاجم وست هام مصابا في الدقيقة 89 وكان فريقه استنفد تغييراته الثلاثة ليستكمل صاحب الأرض المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل سيتي ذلك وتلقى ساني تمريرة من البديل جابرييل جيسوس وسجل الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ويملك سيتي 35 نقطة من 13 مباراة ويتقدم بنقطتين على ليفربول الذي تفوق 3-صفر على واتفورد اليوم أيضا.

ليفربول يهزم واتفورد بثلاثية ويتمسك بالوصافة

وواصل ليفربول الضغط على مانشستر سيتي المتصدر وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 3-صفر على مضيفه واتفورد.

وبعد شوط أول ممل سجل محمد صلاح الهدف الأول بعد تمريرة من ساديو ماني في الدقيقة 67 وأضاف ترينت ألكسندر-أرنولد الهدف الثاني.

وسجل الظهير الأيمن البالغ عمره 20 عاما هذا الهدف من ركلة حرة رائعة بعد تسع دقائق قبل أن يتعرض زميله في المنتخب الإنجليزي جوردان هندرسون للطرد بسبب الإنذار الثاني.

ولم يتأثر ليفربول بذلك وسجل روبرتو فيرمينو الهدف الثالث ليواصل ليفربول مسيرته دون هزيمة في 13 مباراة بالدوري هذا الموسم.

وحافظ فريق المدرب يورجن كلوب على المركز الثاني برصيد 33 نقطة ويتأخر بنقطتين عن سيتي حامل اللقب والمتألق الذي فاز 4-صفر خارج أرضه على وست هام يونايتد اليوم أيضا.

وتراجع واتفورد إلى المركز التاسع بعدما بقي دون فوز للمباراة الثالثة على التوالي.

يونايتد بلا أنياب في تعادل بملعبه مع بالاس

وبدد مانشستر يونايتد، بعد أداء باهت، فرصه في الاقتراب من الأربعة الأوائل في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعادله بدون أهداف مع ضيفه كريستال بالاس صاحب المركز 15 اليوم السبت.

وأصبح يونايتد في المركز السابع ولديه 21 نقطة من 13 مباراة بفارق 14 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي وست نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب الذي يستضيف تشيلسي صاحب المركز الثالث في وقت لاحق اليوم.

وعاد المهاجم روميلو لوكاكو إلى تشكيلة يونايتد الأساسية بعد غيابه في المباريات الأربع الماضية بجميع المسابقات، لكنه لم يترك تأثيرا وكان الفريق المضيف محظوظا بعدم استقبال أهداف من الزائر الذي كان أكثر خطورة.

واقترب ويلفريد زاها وباتريك فان أنهولت من هز الشباك لبالاس في الشوط الأول، وألغى الحكم هدفا لزميلهما شيخ كوياتي بداعي التسلل بينما منع حارس بالاس وين هينيسي مهاجم يونايتد جيسي لينجارد من التسجيل.

وألغى الحكم هدفا آخر للوكاكو بداعي التسلل في الدقيقة 57 قبل أن يهدر أندروس تاونسند فرصة خطرة لبالاس من مسافة عشرة أمتار.

وبعد نزول ماركوس راشفورد وأليكسيس سانشيز في الشوط الثاني أنهى المدرب جوزيه مورينيو اللقاء بالدفع بكل مهاجميه في الملعب، لكنه الفريق فشل في التسجيل بشتى الطرق.