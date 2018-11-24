هل سيرخيو راموس متعاطي منشطات؟

المصدر: البيان الالكتروني

رد نادي ريال مدريد، على التسريبات التي نشرتها صحيفة "دير شبيغل" الألمانية نقلا عن "فوتبول ليكس" والتي كشفت أن سيرخيو راموس قائد "الملكي" أخفق في مناسبتين باختبارات منشطات.

وجاء في البيان:

- راموس لم يقم أبدا بخرق اللوائح في قواعد مكافحة المنشطات المتعارف عليها.

- اليويفا دائما ما يطلب عينات من اللاعبين وبعض المعلومات ونعطيها لهم بشكل فوري.

- وبالنسبة لباقي الادعاءات الموجودة بالتقرير فالنادي لن يعلق عليها لأنها بدون أدلة.

وجاء ذلك، حسب "روسيا اليوم"، بعدما رفض اللاعب بشكل غريب أن يتم اتخاذ عينة عشوائية منه، وهو ما سجله مسؤول لجنة المنشطات في تقريره.

وكانت المجلة الألمانية قد أثارت جدلا واسعا في الأسابيع الماضية، حيث كشفت عن تجاوز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لقواعد اللعب النظيف، كما كشفت عن حوافز غير معلنة في عقود العديد من نجوم كرة القدم أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.