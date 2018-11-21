لهذا السبب لا يمكن انضمام صلاح إلى برشلونة

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت وسائل إعلام وجود بند سري في عقد انتقال البرازيلي فليبي كوتينيو نجم ليفربول السابق إلى ناديه الحالي برشلونة الإسباني مطلع العام الجاري.

ونقل موقع (DW) عن صحيفة "ميرور" البريطانية عن محطة راديو كادينا الإسبانية، أن برشلونة اتفق مع ليفربول على عدم توقيع أي عقد مع أي لاعب بالنادي الإنجليزي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتنتهي بحلول العام 2021.

وقد مر من تلك المدة حتى الآن عام واحد فقط، وهناك أحاديث حول رحيل ساديو مانيه ومحمد صلاح عن قلعة "أنفيلد"، غير إن النادي الإنجليزي لن يرحب بأي عقود بهذا الشأن، حسب ميرور.

لكن ماذا لو جاء عرض من برشلونة خصوصاً لصلاح، حيث تتحدث أخبار عن طلب ميسي ضم النجم المصري، بدلا من الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي يبدو أن يورغن كلوب مدرب ليفربول هو الآخر مهتم بالتعاقد معه؟

بحسب ما نقلت ميرور، فإن الاتفاق على مدة السنوات الثلاث يتم تطبيقه فقط في حالة رفض ليفربول التخلي عن اللاعب، الذي يريد الانتقال لبرشلونة. أما في حالة موافقة "الريدز" فإن الأمر لن يخضع لاتفاقية انتقال كوتينيو المذكورة.

يذكر أن كوتينيو كان زميلا لصلاح ومانيه في ليفربول قبل الانتقال إلى برشلونة في "الميركاتو" الشتوي في بداية 2018، مقابل رقم ضخم بلغ 142 مليون جنيه استرليني؛ لتكون تلك الصفقة ثالث أكبر صفقة انتقال في تاريخ الكرة بعد صفقتي انتقال نيمار وزميله كيليان إمبابى إلى باريس سان جرمان.