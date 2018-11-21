مناقشة تغيير مهم في طريقة تنفيذ ضربات الجزاء

المصدر: د ب ا

أعلن مسؤول التحكيم في الاتحاد الألماني لكرة القدم، لوتس ميشائيل فروليخ، دعمه لفكرة عدم السماح للاعبين بمتابعة الكرات المرتدة في ركلات الجزاء، بتسديدات أخرى.

ويخطط المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" المسؤول عن سن قوانين اللعبة، مناقشة الأمر خلال اجتماع يعقده غداً الخميس وذلك ضمن عدة أمور تتعلق بلمسات اليد والتبديلات في مباريات كرة القدم.

وقال فروليخ في تصريحات نشرتها صحيفة شبورت بيلد، اليوم الأربعاء، إن "إلغاء متابعة كرات ضربات الجزاء "سيسهل الأمور على الحكام. ولن تكون هناك مشكلات أخرى بشأن صراع التمركز على حدود منطقة الجزاء".

وأوضح "بذلك سيكون بعد ضربة الجزاء، إما هدف أو ضربة مرمى أو ضربة ركنية. وهذا إيجابي".