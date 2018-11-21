أوباميانغ يزور مطعماً فاخراً بدبي

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي صور لاعب أرسنال الغابوني بيير إيميريك أوبيامايانغ وهو يتناول وجبة عشاء فاخرة في أحد المطاعم الفاخرة بدبي، ويضع سوارين لامعين تقدر قيمتهما بأكثر من 65.000 جنية إسترليني. كما طوق معصمه أيضا ساعة لامعة باهظة الثمن وفاخرة .

وذكرت صحيفة "الصن" أن مهاجم أرسنال الشهير، 29 عاما ، توجه إلى مطعم سولت باي في دبي لتناول وجبته الشهية ورش التوابل عليها، واستمتع بجلسة عاصفة مع رئيس الطهاة "نصرت" في المطعم الذي يديره نُصرت جوكسي.

وتقدم أوباميانغ للحصول على صورة تذكارية مع صاحب المطعم وقاما الاثنان بفرك أصابعهما معا ، محاكيين إيماءة سولت باي.

ونشر المطعم صورا وفيديو للاعب وهو يتناول طعامه، حيث لاحظ رئيس الطهاة أنه يرتدي سوارين من علامة فاخرة بقيمة 34،700 و 28،400 جنيه إسترليني على التوالي.

ونشر الشيف الفيديو على صفحته في انستغرام مع عنوان توضيحي يقول: "أخي أوبيامايانغ سعيد جدًا باللحوم". وأظهر لمعان ورسمة قلادة أوبيامايانغ.

ويتردد أوبيامايانغ بانتظام على المطعم، الذي له فروع في نيويورك وأبو ظبي واسطنبول وميامي ، ويتردد عليه لاعبو كرة القدم البارزون ، بما في ذلك بول بوجبا وليونيل ميسي ، الذين التقيا هناك في وقت سابق من هذا الأسبوع.