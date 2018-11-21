752 مليون دولار إيرادات بايرن ميونيخ

المصدر: برلين - أ ف ب

أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الستة الأخيرة، تحقيق إيرادات قياسية في موسم 2017-2018، محافظاً بذلك على موقعه كأغنى نادٍ محلي.

وحققت مجموعة بايرن ميونيخ عائدات قياسية وصلت إلى 657.4 مليون يورو (752 مليون دولار) في السنة المالية الماضية، منها 624.3 مليون يورو عائدات وفرها فريق كرة القدم بمفرده.

وكان العملاق البافاري، أحد أبرز الأندية عالمياً، قد أعلن تحقيق إيرادات وصلت إلى 640.5 مليون يورو في السنة المالية 2016-2017.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي كارل-هاينتس رومينيغه إن «نادي بايرن ميونيخ هو مجدداً راضٍ جداً عن نتائج السنة المالية 2017-2018».