«سكاي» تشتري حقوق نقل دوري الدرجة الأولى بـ 668 مليون يورو

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلنت رابطة كرة القدم الإنجليزية أمس، أن شبكة سكاي التلفزيونية الرياضية اشترت حقوق نقل مباريات دوري الدرجة الأولى (الثانية عمليا) للسنوات الخمس المقبلة مقابل 595 مليون جنيه استرليني (668 مليون يورو).

وكان 15 من الأندية العشرين في بطولة الـ«شامبيونشيب» ترغب برفض عرض سكاي، معتبرة أن العقد يمتد لفترة طويلة بمردود قليل، بيد أن الرابطة رأت في عرض سكاي أفضل الموجود على الطاولة بالنسبة إلى الأندية.

وصرحت رئيسة الرابطة بالوكالة ديبي جيفانز «بعد دراسة الموضوع وانعكاساته والمخاطر مجتمعة، مجلس الإدارة سعيد بأنه توصل الى أفضل صفقة بالنسبة إلى الرابطة وإلى الأندية».