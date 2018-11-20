هولندا تلدغ ألمانيا بهدف فان دايك وتصعد للمربع الذهبي

المصدر: (د ب أ)

اقتنص المنتخب الهولندي بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه الألماني 2 /2 اليوم الاثنين في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الأول للبطولة.

وكان منتخب هولندا في حاجة إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة لنيل بطاقة الصعود إلى المربع الذهبي وهو ما تحقق بالفعل بهدف في الثواني الأخيرة.

وتصدر المنتخب الهولندي ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف عن فرنسا صاحبة المركز الثاني وجاءت ألمانيا في المركز الأخير برصيد أربع نقاط في المركز الأخير لتهبط إلى المستوى الثاني.

وتقدم تيمو فيرنر بهدف لألمانيا في الدقيقة التاسعة ثم أضاف ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي الهدف الثاني في الدقيقة 20 .

ولكن منتخب هولندا اقتنص التعادل في الدقائق الخمس الأخير حيث سجل كويني بروميس الهدف الأول لهولندا قبل خمس دقائق من النهاية وخطف فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول هدف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع.

وفشلت ألمانيا في الثأر من هزيمتها أمام هولندا صفر/3 في 13 من الشهر الماضي في البطولة نفسها.