إسبانيا تقترح على المغرب ترشيحاً ثلاثياً للمونديال مع البرتغال

المصدر: Ⅶ الرباط - ا ف ب

أعلن رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز خلال زيارته المغرب، أنه اقترح على مسؤولي المملكة المغربية تقدم البلدين، إضافة إلى البرتغال، بملف ترشيح مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 في كرة القدم.

وأوضح سانشيز، أنه تقدم باقتراح إلى الحكومة بإطلاق ترشيح مشترك لاستضافة مونديال 2030 بين المغرب، إسبانيا والبرتغال. وتابع ستكون المرة الأولى التي يُقدَّم فيها ترشيح يجمع بين قارتين، أوروبا وأفريقيا.

وكان المغرب أعلن في يونيو الماضي، عزمه على التقدم بملف ترشيح لاستضافة مونديال 2030، غداة خسارته تصويت (فيفا) حول البلد المضيف لمونديال 2026، لصالح ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.