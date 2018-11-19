رودريغيز على أعتاب العودة لريال مدريد

المصدر: د ب ا

ذكرت تقارير صحافية إسبانية، اليوم الإثنين، أن "نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يميل إلى عدم تفعيل بند الشراء المدرج في عقد مهاجمه الكولومبي خاميس رودريغيز، ما يلزم الأخير بالعودة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل".

وأشارت صحيفة آس الإسبانية، إلى أن المدير الفني لريال مدريد، سانتياغو سولاري، يرى أن عودة رودريغيز ستشكل دعماً قوياً لفريقه في الموسم المقبل، ولكن الصحيفة أكدت أيضاً أن نادي يوفنتوس الإيطالي يمثل حائلاً أمام عودة رودريغيز للنادي "الملكي"، كونه يرغب منذ فترة طويلة في ضمه لصفوفه.

وإذا نجح يوفنتوس في خطف اللاعب الكولومبي الكبير، فإنه بذلك سينجح في تحقيق حلم رئيسه، آندريا انيلي، الذي كان يتطلع للتعاقد مع اللاعب في الموسم الماضي، قبل أن ينتقل إلى صفوف النادي البافاري على سبيل الإعارة.

ولم يطلع أحد في بايرن ميونخ رودريغيز عن نية إدارة النادي في الاستغناء عن خدماته، ولكن العلاقة السيئة التي تجمع اللاعب مع مدرب الفريق، الكرواتي نيكو كوفاتش، تجعل من انتهاء مسيرته مع النادي الألماني أمراً محتملاً للغاية خلال الفترة المقبلة.