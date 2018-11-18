بالفيديو.. حارس الأردن يسجل هدفاً من المرمى إلى المرمى

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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سجل عامر شفيع، حارس مرمى المنتخب الأردني، هدفًا رائعاً خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده بنظيره الهندي، يوم السبت، على استاد الملك عبد الله الثاني بالأردن.

وتمكن عامر شفيع من التسجيل بعدما لمح  تقدم حارس مرمى الهند جربرنب سينج عن مرماه  ليسدد كرة طويلة قوية ضربت في الأرض وقفزت من فوق الحارس الهندي، لتستقر الكرة داخل الشباك في الدقيقة 25.

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بين المنتخبين الأردني ونظيره الهندي بفوز النشامى بهدفين مقابل هدف.

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