ميسي يطلب محمد صلاح في برشلونة

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن نجم برشلونة ليونيل ميسي طلب من إدارة النادي التعاقد مع لاعبين بالاسم، من بينهم الجناح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

ونقل موقع سكاي نيوز عربية عن الصحيفة، إن اللاعبين الذين طلبهم ميسي هم الفرنسي جبريل سيديبي من موناكو الفرنسي، والهولندي ماتيس دي ليخت من أياكس أمستردام الهولندي، فضلا عن البولندي كرزيستوف بياتيك مهاجم جنوة الإيطالي، ونجم ليفربول محمد صلاح والبلجيكي إيدن هازارد صانع ألعاب تشلسي الإنجليزي.

ويحتاج برشلونة إلى تدعيم صفوف الفريق، لا سيما بعد الإصابات المتكررة في الخط الخلفي، وما يشاع عن غضب الجهاز الفني بقيادة إرنستو فالفيردي من عدم التزام المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليا، إلا أن الفريق فقد 12 نقطة ممكنة خلال 12 جولة من الليغا.

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