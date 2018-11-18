سحر دبي يخطف نجوم العالم

المصدر: Ⅶ دبي- عدنان الغربي

دبي والنجوم علاقة عشق يسري في العروق، وحكاية بلا نهاية، جمالها غزا القلوب ومنحها مكانة خاصة لدى كل من زارها أو حتى من سمع عن سحرها، هذا ما تؤكده زيارة أبرز الرياضيين في العالم إلى دانة الدنيا من حين لآخر، للاستمتاع بمعالمها السياحية والترفيهية، ولا تكفي زيارة واحدة للارتواء بعشقها، وهذا ما تشهد عليه عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولاعب برشلونة، رفقة عائلته، أول من أمس، للاستمتاع مرة أخرى بدفء دبي وهدوئها.

وظهر ميسي مع عائلته في زيارة لوجهة مِراس «لا مير» والحديقة المائية «لاجونا ووتر بارك»، يرافقه عادل إبراهيم ومحمد المالك من شركة مِراس.

وانضم «البرغوث»، الذي يغيب عن المشاركة مع منتخب الأرجنتين في فترة التوقف الدولي إلى قائمة من النجوم العالميين المتواجدين حالياً في دبي، ويتقدمهم الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، والنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الذي أعلن مشاركته في مؤتمر للشباب.

وحضر الإنجليزيان جيمي ميلنر وآدم لالانا نجما ليفربول ، ومواطنهما كريس نوبل لاعب وست هام، إلى بطولة موانئ دبي العالمية للغولف، واختاروا ممارسة اللعبة في تحديات الهواة، إلى جانب قضاء عطلة أسبوع ممتعة في عقارات جميرا للغولف في البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية.

وتناولت العديد من الصحف العالمية زيارة ميسي إلى دبي ومنها صحيفة مترو البريطانية، التي تحدثت عن لقاء العمالقة بين «البرغوث» وبوغبا في أحد مطاعم دبي الشهيرة، وكشفت أن النجمين تطرقا في جانب من حديثهما إلى أغنية «نغولو كانتي» الشهيرة، التي أطلقها لاعبو المنتخب الفرنسي عقب مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائيات مونديال روسيا، عندما تألق كانتي في فرض رقابة على ميسي وتفوق عليه، وأصرّ ميسي على تكذيب كلمات الأغنية، وقال ضاحكاً: «هذه أكذوبة»، في إشارة إلى مقطع «كانتي أوقف ميسي».

وتعد دبي الوجهة المفضلة لنجوم الرياضة العالمية وسبق أن زارها البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس أكثر من مرة، والفرنسي كريم بنزيمة، لاعب الريال ، ومواطنه ريبيري، والكولومبي رودريغيز وغيرهم من نجوم العالمية .

وفي الوقت نفسه لا تعتبر دبي قبلة النجوم فقط، بل اتخذتها العديد من الأندية الأوروبية مكاناً لقضاء معسكراتها الشتوية، مثل ريال مدريد وجمعية ميلان وهامبورغ وبوروسيا دورتموند وغيرها.

ويواصل مجلس دبي الرياضي تحضيراته لانطلاق مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي سيقام يوم 2 و3 يناير المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت شعار «كرة القدم والاقتصاد»، وسيضم عدداً من النجوم الذين سيتم الإعلان عنهم قريباً، وهو الذي أصبح منصة عالمية يستقطب صناع القرار ونجوم اللعبة والإدارة والإعلام، وفي مقدمتهم السويسري إنفانتينو رئيس «فيفا»، والعديد من نجوم اللعب والتدريب والتحكيم العالميين وصناع القرار في الأندية والاتحادات الرياضية الدولية.

وتعد دبي في مقدمة المدن العالمية، التي استقطبت عدداً كبيراً ومتنوعاً من نجوم الرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً، وبعد استئناف المنافسات الكروية في دورياتهم، سيتهيأ عدد منهم للعودة مجدداً في شهر يناير المقبل، لحضور فعاليات مؤتمر دبي الرياضي وحفل جوائز دبي جلوب سوكر السنوي