150 ألف يورو من روما لمشجع ليفربول

المصدر: روما - أ ف ب

كشف نادي روما أنه سيدفع 150 ألف يورو لعائلة شون كوكس، أحد مشجعي ليفربول، اعتدى عليه أنصار النادي الإيطالي في أبريل الماضي خلال ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال رئيس نادي روما جيم بالوتا في بيان: «ما حدث لشون كوكس يجب ألا يحصل لأي شخص يشاهد مباراة في كرة القدم»، في إشارة إلى الأيرلندي ابن الثالثة والخمسين الذي تم الاعتداء عليه من قبل أنصار روما وهو في الطريق إلى ملعب أنفيلد في ليفربول، ويعاني من رضوض في الجمجمة تمنعه من النطق أو الجلوس بمفرده. وردت مارتينا زوجه شون: «نقدر عالياً الهبة المقدمة من روما، لا سيما المساعدة الكبيرة المقترحة لسنوات المعاناة التي يستعد شون لقضائها».

وتترافق المساعدة المالية مع «مبادرات أخرى من جمع تبرعات»، حسب النادي الإيطالي.