ريبيري يعتذر لمراسل صحفي بعد مشاجرة بينهما

المصدر: د ب ا

تقدم النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري جناح بايرن ميونخ بالاعتذار اليوم الخميس بعدما دخل في مشاجرة مع مراسل لقناة تلفزيونية فرنسية عقب مباراة القمة التي انتهت بفوز بوروسيا دورتموند على بايرن 3 / 2 مساء السبت الماضي في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق عن حسن صالح حميديتش مدير الكرة بنادي بايرن، قوله "فرانك ريبيري أبلغنا أنه دخل في خلاف مع مواطنه باتريك جويلو، الذي يحظى بشهرة كبيرة منذ سنوات."

وقال ريبيري في رسالة مسجلة عبر الموقع الرسمي لبايرن ميونخ "بالتأكيد ما قمت به أمر خاطئ، الوضع كان صعبا بعد المباراة نظرا لحساسيتها".

وأضاف "لقد اعتذرت لباتريك ولعائلته عما بدر مني".

توجه باتريك جويلو أمس الأربعاء إلى ميونخ والتقى ريبيري الذي قدم له الاعتذار.

وقال ريبيري "من الجيد أنه جاء إلى ميونخ، لقد تحدثنا لفترة طويلة حول ما حدث بعد المباراة".