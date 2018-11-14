ليفربول يسعى لضم ديمبلي في صفقة قاسية

المصدر: وكالات

أشارت تقارير صحافية بريطانية، إلى أن نادي ليفربول يضع الفرنسي عثمان ديمبلي في خططه لموسم الانتقالات الشتوي المقبلة، وأنه مستعد لدفع مبلغ قد يصل إلى 100 مليون يورو من أجل الحصول على مهاجم برشلونة.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن مدرب "الريدز"، الألماني يورغن كلوب يتابع اللاعب الفرنسي ويرغب في استقدامه في هذا الميركاتو الشتوي.

ويرى كلوب في ديمبلي القطعة التي يحتاجها في مساعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعتقد أن المهاجم لديه القدرة على إعادة إظهار مواهبه بعد ظهور مؤشرات بعدم قدرته على الاندماج مع برشلونة الذي دفع من أجله 105 ملايين يورو، بالإضافة إلى متغيرات، حين استقدمه من بروسيا دورتموند الألماني قبل عامين.

وأقر وكيل أعمال المهاجم الفرنسي، موسى سيسوكو، بأن ديمبلي يرغب في البقاء مع البرسا، حيث سجل هذا الموسم 6 أهداف وصنع اثنين، لكن يبدو أن الوضع يتعقد بالنسبة للاعب الذي جلس على مقعد البدلاء في مواجهة ريال بيتيس بالجولة 12 بالدوري الإسباني لكرة القدم، والتي خسر فيها الفريق الكتالوني على أرضه 3-4.

وبحسب الصحيفة، فإن كلوب سيسعى لإقناع برشلونة وديمبلي لقبول عرض ليفربول.