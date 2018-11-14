مارادونا يتراجع عن إهانة ميسي

المصدر: د ب ا

نفى نجم الكرة الأرجنتينية والعالمية السابق، دييجو ارماندو مارادونا، قيامه بانتقاد مواطنه ليونيل ميسي، مؤكدا أن هذا الادعاء محض كذب وأن قائد برشلونة هو صديق له.

وأكد مارادونا في مقابلة مع صحيفة "ماركا" المكسيكية أن ما أشيع عن انتقاده لميسي ليس صحيحا وأنه لم يقم بإهانة نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين كما ادعى البعض.

وكانت بعض من وسائل الإعلام قد نقلت مؤخرا عن مارادونا بعض العبارات التي انتقد من خلالها ميسي، حيث قال طبقا لرواياتها: "من غير المجدي أن نجعل أحدهم قائدا وهو يحتاج إلى الذهاب إلى المرحاض 20 مرة قبل كل مباراة".

ورد مارادونا على هذا التصريح الذي ادعت وسائل الإعلام أنه جاء على لسانه، قائلا: "هذا محض كذب".

وأضاف: "ليو صديقي وأنا لا أتحدث بشيء سيء عن صديق لي، على أي حال سأقول له هذا وجها لوجه، لن أرسل له رسالة من خلال مقابلة، أنا أقول عن ليو إنه ظاهرة ولا شيء آخر، وكان هناك لاعبون يذهبون 20 مرة إلى المرحاض ولكن لم أكن أقصد ميسي".

يشار إلى أن مارادونا كان قد طالب في مطلع أكتوبر الماضي خلال مقابلة مع قناة "فوكس سبورت" التليفزيونية بالكف عن "تأليه" ميسي، حيث قال آنذاك: " إنه شخص يلعب مع برشلونة ومع المنتخب الأرجنتيني وهو كأي لاعب آخر".

ولكن اللاعب الأرجنتيني السابق خلال المقابلة مع "ماركا" عدل عما قاله قبل ما يربو عن شهر، حيث أكد أن ميسي يريد أن يستبدل ملابسه سريعا ليخرج إلى الملعب باحثا عن الكرة، وهو الأمر الذي لم يكن يفعله الكثيرون قبل ذلك، على حد قوله.

واستطرد مارادونا متحدثا عن ميسي، حيث قال: "أنا أحبه وأتعاطف معه بالطبع، أرغب في أن أمنحه عناقا كبيرا للغاية لأنني لم أره منذ وقت طويل، منذ أن بدأ ميسي اللعب في برشلونة يحاولون دائما في أن يضعونا في مواجهة مستمرة".

وأكمل قائلا: "لا أعرف لماذا يتملكهم هذا الهوس بي وبه، (صحف برشلونة) دائما ما يرغبون في أن يفتعلوا بيننا المشاحنات، ولكنني أتناول المشويات مع ليو ونلعب التنس وكرة القدم ونحن سعداء".