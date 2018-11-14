سولاري مدرباً لريال مدريد حتى 2021

المصدر: وكالات

قال نادي ريال مدريد في بيان اليوم الثلاثاء إن بطل أوروبا عين سانتياغو سولاري مدرباً للفريق الأول حتى 30 يونيو 2021.\

وقاد المدرب الأرجنتيني البالغ عمره 42 عاما الفريق لأربعة انتصارات متتالية منذ توليه المسؤولية مؤقتاً عقب إقالة يولن لوبتيجي قبل أسبوعين.

وصدق الاتحاد الاسباني لكرة القدم على تعيين سولاري.

وعقب الفوز على مليلية في كأس ملك إسبانيا وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا وريال بلد الوليد وسيلتا فيجو في الدوري المحلي قاد سولاري الفريق لأفضل بداية لأي مدرب في تاريخ النادي.

وأقُيل لوبتيجي من منصبه بسبب النتائج السيئة التي أدت لتراجع الفريق للمركز التاسع في ترتيب الدوري لكن عقب الفوز 4-2 يوم الأحد على ملعب سيلتا بات فريق العاصمة في المركز السادس متأخرا بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر.

وقاد سولاري، الذي لعب لريال مدريد بين عامي 2000 و2005 إلى جوار المدرب السابق زين الدين زيدان، الفريق الثاني للنادي منذ 2016 حتى تولى المسؤولية بدلا من لوبتيجي الشهر الماضي عقب الخسارة 5-1 أمام برشلونة في لقاء قمة.