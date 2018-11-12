مصرع وإصابة 17 لاعب كرة قدم في حادث مروع

المصدر: وكالات

أسفر سقوط حافلة كانت تقل لاعبي فريق كرة قدم للشباب من أعلى منحدر في غابة في بيرو، عن مصرع 7 لاعبين وإصابة 11 آخرين، من بينهم 10 من لاعبي الفريق، وفقاً لمصادر رسمية.

ووقع الحادث على طريق سريع في منطقة الأمازون، حيث كانت الحافلة تقل فريق كرة تحت 14 عاماً، من مدرسة توريبيو رودريغيز مندوزا، كانوا في طريقهم لخوض الجولة الأخيرة من "الكأس الفيدرالية" في مدينة تشاشابويباس.

وأكدت وزيرة الصحة في بيرو، سيلفيا بيساه، مصرع 7 من المراهقين، وذكرت أن 11 جريحاً نقلوا إلى مستشفى في الأمازون لتلقي العلاج.

وأضافت أنه من بين الجرحى هناك امرأة و10 شباب تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً.

من جانبه، أصدر اتحاد كرة القدم في بيرو بياناً أعرب فيه عن أسفه الشديد للحادث، وتضامنه مع أسر وأقارب الضحايا.

يذكر أن هذه الحوادث شائعة على الطرق في بيرو، وترجع في معظمها إلى تهور السائقين وسوء حالة الطرق والظروف الجغرافية الوعرة.