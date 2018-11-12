رونالدو يوقع أغرب العقود .. مع خدمه

المصدر: وكالات

في الوقت الذي تنهال فيه سهام الانتقادات على كريستيانو رونالدو بسبب رغبته "المبالغة فيها" بتسليط الضوء عليه، كشفت تقارير صحفية حديثة عن تفاصيل تهم حياة النجم البرتغالي الخاصة بعيداً عن المستطيل الأخضر وحتى بعد وفاته.

كثيراً ما أكدت عدة تقارير صحفية أن كريستيانو رونالدو يُسيج حياته الخاصة بجدران عالية، إذ يُحاول أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إبقاء حياته خارج المستطيل الأخضر بعيدة عن وسائل الإعلام، التي تريد دائماً تلقف أخبار رونالدو (33 عاماً).

وفي المرات القليلة، التي سمح فيها رونالدو لوسائل الإعلام بدخول منزله سواء في مانشستر أو مدريد، عندما كان يحمل قميص كل من مانشستر يونايتد وريال مدريد، أكد الدولي البرتغالي أن عائلته الصغيرة هي أهم ما شيء في حياته، مُضيفاً أن "الصورة" التي يعرفها عشاق الساحرة المستديرة عنه مختلفة تماماً عندما يكون خارج المستطيل الأخضر.

ويبدو أن بعض وسائل الإعلام، نجحت أخيراً في الوصول إلى تفاصيل جديدة عن نجم يوفنتوس بعيداً عن كرة القدم. وفي هذا الصدد، ذكر موقع "تريبونا" أن جميع الموظفين، الذي يعملون في منزل كريستيانو رونالدو يتحتم عليهم التوقيع على اتفاق بعدم الإفشاء عن أي معلومات تخص رونالدو أو عائلته إلا بعد مرور 70 عاماً على وفاته، وأضاف أن النجم البرتغالي يُريد إبقاء حياته الخاصة سرية بشكل كبير للغاية.

وبحسب نص الاتفاق "لا يجوز الكشف عن أي شيء يتعلق بحياة رونالدو الشخصية إلا بعد مرور 70 عاماً على وفاة اللاعب أو آخر أقاربه".

الجدير ذكره أن كريستيانو رونالدو، رفع عداده من الأهداف إلى ثمانية في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما نجح أمس الأحد في هز شباك ميلان (2-0) في قمة الأسبوع الـ 12 من "الكالتشيو".