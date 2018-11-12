ديربي مانشستر «سماوي»

المصدر: Ⅶ عواصم - وكالات

تُوّج سيتي ملكاً لديربي مانشستر، بعد فوزه على جاره مانشستر يونايتد في ديربي المدينة 3 - 1، أمس، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز التي شهدت أيضاً تعادل أرسنال مع ولفرهامبتون 1-1 وليفربول على فولهام 2 - 0 وتعادل تشيلسي مع ضيفه إيفرتون سلبياً.

وتقدم «القمر السماوي» بهدف ديفيد سيلفا في الدقيقة 12، ثم أضاف سيرجيو أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 48، قبل أن يسجل مانشستر يونايتد هدفه الوحيد عن طريق أنتوني مارتيال في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ثم أضاف إلكاي جويندوجان الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 86. وانفرد أغويرو بصدارة هدافي الدوري برصيد ثمانية أهداف بفارق هدف أمام إدين هازارد لاعب تشيلسي وبيير إيمريك أوباميانغ لاعب أرسنال.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن ليفربول ملاحقه المباشر، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 20 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف واتفورد.

وشهدت هذه المباراة استمرار تفوق جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، حيث حقق فوزه الحادي عشر في المواجهات المباشرة التي جمعت بينهما، فيما حقق مورينيو الفوز في خمس مباريات فقط وتعادلا في ست مباريات.

وفي الدوري الإسباني، ألحق ريال بيتيس خسارة قاسية بفريق برشلونة على ملعب كامب نو بنتيجة 4 - 3، رغم عودة النجم الأرجنتيني ميسي، وتسجيله هدفين في اللقاء، وهي الخسارة الثانية لـ«البارسا» هذا الموسم، والأولى على أرضه منذ عام 2016 (42 مباراة)، وجاءت الخسارة قبل القمة المرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد السبت المقبل.

سجل لريال بيتيس الدومينيكاني جونيور فيربو (20)، والمخضرم سانشيز خواكين (34)، وجيوفاني لو سيلسو (71)، وكاناليس (83)، وأحرز ميسي هدفين لبرشلونة، الأول من ركلة جزاء (68) و(90 + 2)، والتشيلي أرتورو (80).