بيتيس يعكّر عودة ميسي باسقاطه لبرشلونة في عقر داره

المصدر: أ ف ب

عكر ريال بيتيس عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الملاعب وألحق خسارة قاسية بفريقه برشلونة 4-3 على ملعب كامب نو، هي الأولى على أرضه منذ عامين، الأحد في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغاب ميسي منذ الفوز على الفريق الأندلسي الثاني إشبيلية 4-2 على الملعب ذاته في المرحلة التاسعة في 20 أكتوبر الماضي، بسبب إصابة بكسر في يده. وفي غيابه لم يخسر الفريق الكاتالوني في 5 مباريات، حيث فاز على ريال مدريد 5-1 في الكلاسيكو ورايو فايكانو 3-2 وكولتورال ديبورتيفا ليونسا في ذهاب دور الـ32 في مسابقة الكأس، وانتر ميلان الايطالي 2-صفر قبل أن يتعادل معه 1-1 في الجولتين الثالثة والرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

لكن عودة "البرغوث" اليوم لم تكن فأل خير على فريقه وزملائه، فمني بخسارته الثانية هذا الموسم والأولى على أرضه منذ العام 2016 (42 مباراة) وتحديدا منذ سقوطه أمام ألافيس 1-2 في سبتمبر، رغم أنه جرب حظه مرات عدة خلال المباراة بيد أنه اكتفى بهدفين الأول من ركلة جزاء والثالث للفريق الكاتالوني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ورغم الخسارة، بقي برشلونة في الصدارة برصيد 24 نقطة، فيما أوقف ريال بيتيس سلسلة نتائجه المخيبة محليا (3 هزائم وتعادل واحد).

وقال مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي "من الجيد الحفاظ على الصدارة، ولكننا نأمل دائما تحقيق الأفضل. الليغا قوية جدا وهذه الخسارة ستفيدنا للأخذ بعين الاعتبار أن الفوز ليس سهلا أبدا".

وجاءت خسارة برشلونة، الذي غاب عن صفوفه الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو بسبب الإصابة، قبل قمته المرتقبة مع مضيفه ومطارده المباشر أتلتيكو مدريد السبت المقبل.

وفاجأ ريال بيتيس المنتشي بفوز وتعادل مع ميلان الإيطالي في الجولتين الثالثة والرابعة من مسابقة الدوري الأوروبي، برشلونة بهدف سجله الدومينيكاني جونيور فيربو اثر تلقيه كرة خلف الدفاع من البرتغالي ويليام كارفاليو فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بسيرجي روبرتو قبل أن يسددها قوية زاحفة بيمناه على يمين الحارس الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن (ق20).

وأنقذ الحارس باو لوبيز كرة للمدافع الفرنسي كليمان لانغليه ببراعة من مسافة قريبة اثر ركلة حرة انبرى لها ميسي (ق25).

وأنقذ تير شتيغن مرماه من هدف ثان بإبعاده كرة قوية زاحفة من مسافة قريبة للاعب برشلونة السابق كريستيان تيو (ق30).

وعزز المخضرم سانشيز خواكين (37 عاما) تقدم ريال بيتيس بالهدف الثاني عندما تابع بيمناه تمريرة عرضية من داخل المنطقة لتيو فأسكنها على يمين الحارس الألماني (ق34).

واندفع برشلونة مطلع الشوط الثاني بحثا عن تقليص الفارق، وسدد الدولي الأوروغوياني لويس سواريز كرة قوية من داخل المنطقة بجوار القائم الأيسر (ق57).

وأهدر تيو فرصة الهدف الثالث عندما تلقى كرة داخل المنطقة من سيرخيو كاناليس فسددها قوية بيمناه بجوار القائم الأيمن (ق65).

وحصل برشلونة على ركلة جزاء اثر عرقلة ألبا داخل المنطقة من تيو فانبرى لها ميسي بنجاح بيسراه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس لوبيز (ق68)، لكن مواطنه جيوفاني لو سيلسو أعاد الفارق إلى سابق عهده بتسديدة قوية من داخل المنطقة فشل الحارس تير شتيغن في التصدي لها فأفلتت من يديه وعانقت الشباك (ق71).

وقلص برشلونة مجددا الفارق عندما تلقى ألبا كرة خلف الدفاع فكسر مصيدة التسلل ومررها إلى الدولي التشيلي أرتورو فيدال المندفع من الخلف فتابعها داخل المرمى الخالي (ق80).

وتلقى برشلونة ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لتلقيه الإنذار الثاني (ق82).

ومرة أخرى أعاد بيتيس الفارق إلى سابق عهده عبر كاناليس من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية زاحفة لفيربو (ق83).

ونجح ميسي في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما تلقى كرة من فيدال أمام المرمى فتابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (ق90+2).

إشبيلية وألافيس يشددان الخناق

وشدد إشبيلية وألافيس الضغط على برشلونة بفوز الأول على جار الأخير إسبانيول 2-1، والثاني على ضيفه هويسكا بالنتيجة ذاتها.

في المباراة الأولى، قلب إشبيلية تخلفه بهدف لبورخا إيغليسياس (ق38) إلى فوز غال بهدفين للأرجنتيني غابريال ميركادو (ق70) والفرنسي وسام بن يدر (ق89).

واستعاد إشبيلية المركز الثاني برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد الفائز على أتلتيك بلباو 3-2 السبت، وبفارق نقطة واحدة خلف برشلونة، فيما بقي إسبانيول خامسا بعدما تجمد رصيده عند 21 نقطة.

وفي الثانية، تفوق ألافيس بهدفين لخوني (ق41) وروبن سوبرينو (ق68)، بينما سجل موي غوميز (ق35) الهدف الوحيد لهويسكا متذيل الترتيب.

وحقق ألافيس فوزه الرابع في آخر خمس مراحل، وعوض سقوطه في المرحلة الحادية عشرة أمام مضيفه إيبار 1-2. وبهذا الفوز، وهو السابع له في مقابل تعادلين وثلاث هزائم، رفع رصيده الى 23 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن إشبيلية وأتلتيكو مدريد الثاني.

وتعادل رايو فايكانو مع فياريال بهدفين لراوول دي توماس (ق45+1) وألفارو غارسيا (ق66) مقابل هدفين للنيجيري صامويل تشاكويزي (ق33) والإيطالي نيكولا سانسوني (ق80).