صلاح يقود ليفربول للفوز على فولهام بثنائية

المصدر: وكالات

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتاً بعد فوزه على ضيفه فولهام 2 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الثانية عشر للمسابقة.

ورفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 30 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي يخوض مباراة ديربي مثيرة في وقت لاحق اليوم أمام ضيفه مانشستر يونايتد.

وتقدم محمد صلاح بهدف لليفربول قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول ثم أضاف السويسري شيردان شاكيري الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وجاء الفوز في مباراة اليوم بعد التعادل مع ارسنال 1 /1 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي ثم الخسارة أمام ريد ستار بلجراد الصربي صفر/ 2 في دوري أبطال أوروبا.

وبدأت المباراة بمحاولات هجومية من جانب ليفربول بحثا عن تسجيل هدف مبكر يقربه من الفوز.

وكاد السويسري شيردان شاكيري أن يتقدم بهدف لليفربول في الدقيقة 12 عبر تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت مباشرة بجوار الشباك.

واهدر المصري محمد صلاح فرصة محققة لليفربول في الدقيقة 15 بعد أن شق طريقه ببراعة داخل منطقة جزاء فولهام لكن حارس الفريق الضيف سيرجيو ريكو أنقذ الموقف في النهاية.

ولاحت فرصة أخرى خطيرة لليفربول في الدقيقة 21 بعد أن تهيات الكرة لصلاح داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة زاحفة ولكن ريكو وقف له بالمرصاد وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وجاءت أول فرصة لفولهام في الدقيقة 24 عن طريق ريان سيسينون الذي تلقى تمريرة بالرأس من الكسندر ميتروفيتش ليتوغل داخل منطقة جزاء ليفربول وينفرد بالحارس اليسون باكير لكنه سدد في النهاية خارج الشباك.

وضاعت فرصة محققة لليفربول في الدقيقة 35 بعدما ارسل ساديو ماني تمريرة ذكية إلى شاكيري داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية بقدمه اليسرى لكنها مرت بمحاذاة المرمى تماما.

وتقدم صلاح بهدف لليفربول في الدقيقة 41 بعدما الغى الحكم هدفا لفولهام بداعي تسلل ميتروفيتش لترتد الكرة بهجمة سريعة لليفربول وتمريرة رائعة من ترينت الكسندر ارنولد ليستغلها صلاح على النحو الأمثل ويشق طريقه ببراعة صوب مرمى فولهام قبل أن يسدد بهدوء في الشباك.

وبعد مضي ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف شاكيري الهدف الثاني لليفربول مستغلا تمريرة من أندي روبرتسون.

وتراجع إيقاع اللعب كثيرا بمرور الوقت حيث لم يسع ليفربول لتسجيل المزيد من الأهداف كما لم يبذل فولهام ما يشفع له في تقليص فارق الأهداف.

واستمر الأداء الباهت بين الفريقين دون أي فرص على المرميين لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين دون رد.