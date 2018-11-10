مورينيو: مانشستر سيتي "فوق المنافسة"

المصدر: أ ف ب

وصف مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو فريق مانشستر سيتي حامل لقب ومتصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم بأنه "فوق المنافسة"، وذلك قبل مواجهته الأحد في قمة الـ "بريمير ليغ".

ويخوض يونايتد المباراة بعد فوزه في 3 مباريات تواليا، علما بانه حقق عودة قوية في آخر مباراة على ملعب "الاتحاد" عندما قلب تأخره صفر-2 في الشوط الأول إلى فوز 3-2.

وعن عودة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الغائب في آخر مباراتين لإصابة عضلية، أضاف "لوكاكو تدرب مع الفريق هذا الصباح (الجمعة). لدينا طبعا حصة إضافية غدا، وإذا كان الرد إيجابيا سيكون جاهزا".