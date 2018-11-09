سيتي وريال يستعرضان ويونايتد يرد الدين ليوفنتوس

المصدر: Ⅶ باريس - أ ف ب

بات مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة على مشارف الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزين كبيرين أول من أمس في الجولة الرابعة، في حين رد مانشستر يونايتد الإنجليزي الدين ليوفنتوس الإيطالي وحرمه من التأهل المبكر.

وأكرم مانشستر سيتي وفادة ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني بنصف دزينة نظيفة من الأهداف كان بطلها الدولي البرازيلي غابريال جيزوس صاحب هاتريك، وألحق ريال مدريد خسارة مذلة بمضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بخماسية نظيفة، فيما قلب مانشستر يونايتد الطاولة على يوفنتوس وحول تخلفه بهدف إلى فوز دراماتيكي بثنائية في الدقائق الأربع الأخيرة. بدورهما، اقترب روما الإيطالي وبايرن ميونيخ من تخطي الدور الأول عقب الفوز الثمين للأول على مضيفه سسكا موسكو الروسي 2-1، والانتصار المستحق للثاني على ضيفه أيك أثينا اليوناني بثنائية لنجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأهدر ليون الفرنسي فوزاً في المتناول على ضيفه هوفنهايم الألماني كان سيمنحه ومانشستر سيتي بطاقتي المجموعة السادسة، لكنه سقط في فخ التعادل (2-2) في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أمام ضيفه الذي لعب بعشرة أفراد منذ الدقيقة 51.

سيتي يستعرض

وجدد سيتي فوزه على شاختار بعدما كان تغلب عليه بثلاثية نظيفة قبل أسبوعين، فواصل انتفاضته عقب خسارته المفاجئة أمام ضيفه ليون في الجولة الأولى.

وفرض جيزوس نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هاتريك في الدقائق 24 و72 من ركلتي جزاء و90 2)، وأضاف الإسباني دافيد سيلفا (13) ورحيم سترلينغ (48) والجزائري رياض محرز (84) الأهداف الثلاثة الأخرى. وبات مانشستر سيتي بحاجة إلى نقطة واحدة في مواجهتيه المتبقيتين أمام ليون وهوفنهايم.

واعتذر سترلينغ عن خداعه للحكم خلال احتسابه لركلة الجزاء التي افتتح منها جيزوس التسجيل، وقال «حاولت تسديد الكرة ولا أعرف ماذا حدث. لم أشعر بأي احتكاك. لم أصب الكرة. اعتذاراتي للحكم»، فيما اعتبر مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا أنه كان يتعين عليه (سترلينغ) إبلاغ الحكم بأن اللاعب المدافع لم يرتكب أي خطأ بحقه».

وأضاف «لاحظنا أنها ليست ركلة جزاء. كان يتعين على رحيم إبلاغ الحكم بذلك».

صحوة ريال

وواصل ريال مدريد صحوته بقيادة مدربه المؤقت الأرجنتيني سانتياغو سولاري وخطا خطوة كبيرة نحو ثمن النهائي بفوزه الكبير على مضيفه فيكتوريا بلزن 5-صفر.

وسجل الفرنسي كريم بنزيمة (20 و37) والبرازيلي كاسيميرو (23) والويلزي غاريث بايل (40) والألماني طوني كروس (67) الأهداف.

وحقق النادي الملكي العلامة الكاملة مع سولاري في 3 مباريات في 3 مسابقات مختلفة حتى الآن منذ خلافته جولن لوبيتيغي المقال من منصبه غداة الهزيمة المذلة أمام غريمه التقليدي برشلونة 1-5 في الكلاسيكو الأحد قبل الماضي. وهو الفوز الثاني توالياً لريال مدريد في المسابقة القارية فتصدر المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف أمام روما الإيطالي الفائز على مضيفه سسكا موسكو الروسي بهدفين لليوناني كوستاس مانولاس (4) ولورنتسو بيليغريني (59) مقابل هدف للإيسلندي أرنور سيغوردسون (50).

يونايتد يرد الدين

وفي تورينو، رد مانشستر يونايتد الدين ليوفنتوس عندما تغلب عليه 2-1 وثأر لخسارته أمامه على أرضه صفر-1 في أولدترافورد قبل أسبوعين.

وكان يوفنتوس في طريقه إلى تحقيق الفوز عندما تقدم بهدف لمهاجمه الجديد والقديم للنادي الإنجليزي الهداف التاريخي للمسابقة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو (65)، لكن يونايتد قلب الطاولة في الدقائق الأربع الأخيرة عبر الإسباني خوان ماتا (86) والبرازيلي أليكس ساندرو (89 خطأ في مرمى فريقه). وعزز مانشستر يونايتد حظوظه في التأهل بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثامنة بفارق نقطتين خلف يوفنتوس الذي كان بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ الدور الثاني.وهي الخسارة الأولى ليوفنتوس بعد 3 انتصارات متتالية. وأثار مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو غضب جماهير يوفنتوس ولاعبيه عندما توجه للأولى عقب نهاية المباراة واضعاً يده على أذنه وكأنه يشير إلى أنه لم يعد يسمع أنصار فريق «السيدة العجوز».

وأكد مورينيو أن احتفاله بعد الانتصار في الدقائق الأخيرة لم يكن هدفه شتم النادي الإيطالي وأنصاره، مضيفاً لشبكة سكاي التلفزيونية الإيطالية «لقد تم شتمي خلال 90 دقيقة وأنا، هنا من أجل أن أقوم بعملي. أنا لم أشتم أحداً. بالتأكيد لم أكن أقصد أحداً». وفي المجموعة ذاتها، فاز فالنسيا على ضيفه يونغ بويز السويسري بثلاثة أهداف لسانتي مينا (14 و42) وكارلوس سولير مقابل هدف للعاجي روجيه أساليه (37).

ثنائية ليفاندوفسكي

واقترب بايرن ميونيخ من التأهل بفوزه على آيك أثينا بهدفين لليفاندوفسكي (31 من ركلة جزاء و71)، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، وبات بحاجة إلى نقطة واحدة في الجولة المقبلة التي يقابل فيها بنفيكا البرتغالي (4 نقاط) الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي (8 نقاط) بهدف للبرازيلي-البرتغالي جوناس (29) مقابل هدف للصربي دوشان تاديتش (61). وكان كل من بايرن وأياكس بحاجة للفوز من أجل ضمان بطاقتي التأهل، وأي نتيجة غير ذلك لأحدهما تؤجل حسم الصراع إلى المرحلة الخامسة أو ربما السادسة الأخيرة.

جارديم مرشح لتدريب ريال

يبحث نادي ريال مدريد الإسباني إمكانية التعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المقال من موناكو الفرنسي، على رغم النتائج الواعدة التي حققها الأرجنتيني سانتياغو سولاري البديل المؤقت لجولن لوبيتيغي.

وذكرت شبكة «إي أس بي أن» الأميركية أن مصدراً مقرباً من جارديم (44 عاماً) كشف عن رغبة بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في المواسم الثلاثة الأخيرة، بأن يكون البرتغالي «مدرب فريقه الأول بشكل دائم». وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية من جهتها في الأيام الماضية، إلى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يريد تولي البرتغالي منصب المدير الفني لفريقه الأول، في حال عدم إبقاء سولاري في موقعه الحالي. مدريد - أ ف ب

إصابة كوتينيو وعودة ميسي

أعلن نادي برشلونة الإسباني أمس أن لاعب وسطه المهاجم البرازيلي فيليبي كوتينيو سيغيب لفترة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لإصابته في عضلات الفخذ.وأشار النادي في بيان إلى أن «الفحوص التي خضع لها اللاعب أكدت حدوث تمزق صغير في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليسرى». وأضاف «تستغرق فترة غيابه من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع». وفي حين سيغيب كوتينيو عن مباراة فريقه المتصدر بعد غدٍ ضد ريال بيتيس على ملعبه كامب نو في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، فإن الفريق الكاتالوني قد يستعيد خدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الغائب منذ نحو ثلاثة أسابيع بعد تعرضه لكسر في ذراعه. برشلونة - أ ف ب