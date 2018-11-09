غياب متواصل لرونالدو عن المنتخب البرتغالي

المصدر: لشبونة- أ ف ب

بقي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، خارج تشكيلة المنتخب البرتغالي لكرة القدم التي أعلنها المدرب فرناندو سانتوس، أمس، استعداداً لمباراتين ضد إيطاليا وبولندا ضمن دوري الأمم الأوروبية. وغاب رونالدو عن المنتخب في أعقاب الخروج من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2018 في روسيا على يد الأوروغواي (1-2). وكان التبرير لغيابه عن أول مباراتين للمنتخب بعد المونديال، حاجته إلى التركيز على التأقلم مع يوفنتوس الذي انضم لصفوفه هذا الصيف قادماً من الريال، لقاء نحو 100 مليون يورو.