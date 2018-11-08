استبعاد رونالدو من تشكيلة منتخب البرتغال

المصدر: وكالات

سيغيب كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال وأكثر لاعبي بلاده خوضا للمباريات الدولية مرة أخرى بعدما أعلن المدرب فرناندو سانتوس التشكيلة لخوض مباراتين في دوري الأمم اليوم الخميس.

وسبق أن استبعد سانتوس المهاجم رونالدو من تشكيلة البرتغال في سبتمبر وأكتوبر وقال إن القرار جاء بالاتفاق مع اللاعب البالغ عمره 33 عاما في ظل استمرار تأقلمه مع الانتقال من ريال مدريد إلى يوفنتوس.

وقال سانتوس في إشارة إلى حفل مجلة فرانس فوتبول السنوي لأفضل لاعب في العالم "الشيء الوحيد الذي سأقوله عن رونالدو إني أتمنى فوزه بجائزة الكرة الذهبية".

وأضاف "الأمر لا يتعلق برونالدو ولقد قلت إنه لم يتم استبعاد أي لاعب. الأمر لا يستحق أن يتسبب في ضجة كبيرة".