ألبا يعود إلى منتخب إسبانيا .. وكوتينيو يغيب عن برشلونة

المصدر: د ب ا

أعاد لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم خوردي ألبا نجم برشلونة إلى صفوف الماتادور الإسباني بضمه إلى قائمة الفريق التي أعلنها اليوم الخميس استعدادا لمباراتيه المرتقبتين أمام منتخبي كرواتيا والبوسنة.

وشهدت قائمة الفريق عدة وجوه جديدة مثل دييجو يورنتي وماريو هيرموسو وبابلو فورنالس وبرايس مينديز.

ويحل المنتخب الإسباني ضيفا على نظيره الكرواتي يوم الخميس المقبل في مباراته الأخيرة بدور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا ثم يلتقي بعدها بثلاثة أيام نظيره البوسني وديا.

ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الرابعة في القسم الأول من دوري أمم أوروبا وذلك برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات خاضها حتى الآن ويحتاج للفوز على كرواتيا من أجل حسم تأهله إلى الدور قبل النهائي للبطولة.

ويحتل المنتخب الكرواتي، الذي وصل لنهائي كأس العالم 2018، المركز الثالث الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة من مباراتين فيما يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات.

وكانت أبرز الملاحظات على القائمة هي عودة ألبا بعدما أثار غيابه عن قائمة الفريق منذ نهاية كأس العالم 2018 بروسيا اهتماما كبيرا.

وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها إنريكي اللاعب ألبا إلى قائمة الفريق منذ أن تولى إنريكي تدريب المنتخب الإسباني عقب انتهاء المونديال الروسي.

وعلى مدار الفترة الماضية، أثار غياب ألبا عن صفوف الماتادور الإسباني الكثير من الجدل والتكهنات بوجود مشكلة بين ألبا والمدرب إنريكي منذ أن كان الأخير مديرا فنيا لبرشلونة.

وضاعف من حجم الجدل المستوى الراقي الذي قدمه ألبا في الموسم الحالي. والآن، أغلق إنريكي باب الجدل بعدما أعاد ألبا لقائمة المنتخب الإسباني.

ويبرز من بين الغائبين عن القائمة هذه المرة كل من ناتشو فيرنانديز ومارك بارترا نظرا لأن لياقتهما في الفترة الماضية لم تكن مقنعة لإنريكي. كما خلت القائمة من اسم لاعب الوسط كوكي والجناح ماركوس ألونسو.

وفي المقابل، استدعى إنريكي المدافعين دييجو يورنتي وماريو هيرموسو وهو ما يعد مؤشرا على أن خط دفاع الفريق هو أكثر الخطوط التي تثير قلق إنريكي حيث يحاول تجربة عناصر جديدة لتدعيم هذا الخط.

كما ضمت القائمة لأول مرة اللاعب برايس مينديز نجم خط وسط سلتا فيجو بعد المستوى الرائع الذي ظهر به في الموسم الحالي.

وفي الهجوم، أكد إنريكي ثقته مجددا في الثلاثي رودريجو مورينو وياجو أسباس وألفارو موراتا.

من جهة أخرى، أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس أن لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو سيبتعد عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع بسبب إصابة عضلية.

وكان كوتينيو /26 عاما/ تعرض للإصابة في الساق اليسرى خلال مباراة برشلونة أمام مضيفه انتر ميلان الإيطالي أمس الأول الثلاثاء في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبهذا، يفتقد برشلونة جهود كوتينيو خلال المباراة أمام ريال بيتيس يوم الأحد المقبل وقد يغيب اللاعب عن المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني يوم 24 نوفمبر الحالي.

وأشار برشلونة إلى أن الفحص الطبي بعد ذلك سيحدد قدرة كوتينيو على المشاركة في المباراة أمام أيندهوفن الهولندي المقررة في 28 من الشهر الحالي ضمن منافسات دوري الأبطال.